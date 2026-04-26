Ngày 26/4, TAND tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phùng Thị Minh Hằng (SN 1985, trú TP Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2024 - 4/2025, do cần tiền để đầu tư giao dịch ngoại hối (Forex), chi tiêu cá nhân và trả nợ, Hằng đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Bị cáo Phùng Thị Minh Hằng tại phiên tòa. Ảnh: TAND tỉnh Quảng Ninh

Dù chỉ là nhân viên ngân hàng với nhiệm vụ tìm kiếm, lập hồ sơ vay và làm thẻ tín dụng, không có chức năng quản lý tiền gửi tiết kiệm, Hằng vẫn lợi dụng sự quen biết để tạo dựng lòng tin, bịa đặt thông tin về việc cần vốn tất toán sổ tiết kiệm đến hạn hoặc hỗ trợ khách hàng rút tiền trước hạn.

Để tăng độ tin cậy, Hằng còn lập tài khoản Zalo giả mạo, tự tạo các đoạn hội thoại và cho các bị hại xem nhằm chứng minh việc giao dịch là có thật.

Bằng thủ đoạn này, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 80,8 tỷ đồng của chị P.T.T.T.; hơn 5,5 tỷ đồng của chị V.T.H.H. và anh V.T.M.; hơn 1,8 tỷ đồng của chị V.H.H. Tổng số tiền Hằng lừa các bị hại là hơn 88,3 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Hằng không sử dụng đúng mục đích như cam kết mà dùng phần lớn để đầu tư Forex, chi tiêu cá nhân và trả nợ; một phần nhỏ được Hằng trả lãi, gốc ban đầu nhằm tạo niềm tin cho các bị hại.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả, nhưng vẫn còn chiếm đoạt hơn 13,1 tỷ đồng. Ngày 12/6/2025, Hằng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phùng Thị Minh Hằng 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt.

