Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam nữ nhân viên một chi nhánh ngân hàng và đồng phạm vì chiếm đoạt hơn 31,7 tỷ đồng tiền tiết kiệm của 5 khách hàng.

Ngày 2/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hai bị can gồm: Trần Thị Kim Anh (41 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) và Trần Đại Nghĩa (40 tuổi, trú TP Đà Nẵng).

Trần Thị Kim Anh (phải) chiếm đoạt hơn 31,7 tiền của khách hàng. Ảnh: SĐ

Theo kết quả điều tra ban đầu, Kim Anh là nhân viên chăm sóc khách hàng ưu tiên tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của khách hàng, Kim Anh đã mượn điện thoại của khách, hướng dẫn đăng nhập ứng dụng ngân hàng điện tử, sau đó bí mật thao tác chuyển nhượng quyền sở hữu các sổ tiết kiệm trực tuyến cho Nghĩa.

Quá trình thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản được các đối tượng này thực hiện qua ứng dụng Zalo và Telegram.

Tại cơ quan công an, Kim Anh khai nhận, từ tháng 7-9/2026 đã cùng Nghĩa chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của 5 khách hàng với tổng số tiền hơn 31,7 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được chuyển cho Nghĩa để đầu tư, mua bán tiền mã hóa.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xác minh dòng tiền và làm rõ các chi tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.