Lời tòa soạn Từng nắm giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền Trung Quốc nhưng một số nữ quan chức đã sa ngã, dùng tiền bạc đổi lấy sắc dục hoặc dâng hiến nhan sắc để có được quyền lực. Những vụ án dưới đây hé lộ những góc tối trong đời sống của một bộ phận nữ quan chức biến chất ở “quốc gia tỷ dân”.

Một cán bộ tốt trong mắt người dân

Lý Á Lệ sinh năm 1971 trong một gia đình nông dân tại huyện Giáng ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc. Từ nhỏ, Lý được mọi người trong thôn khen ngợi là người “hoạt bát, đáng yêu và hiểu chuyện”.

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Lý được điều về công tác tại Hội phụ nữ xã Trung Dương ở tỉnh Sơn Tây. Tại đây, Lý đã thể hiện sự siêng năng và tận tâm khi đảm nhận công tác thăm hỏi, giúp đỡ các hộ gia đình thuộc diện nghèo khó. Năm 22 tuổi, Lý gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Lý Á Lệ khi còn đương chức. Ảnh: Baidu

Nhờ sự tích cực của Lý, cuộc sống của nhiều hộ gia đình tại xã Trung Dương đã có nhiều khởi sắc. Người dân tại đây luôn bày tỏ sự biết ơn và kính trọng đối với Lý khi đặt cho bà này danh xưng “cán bộ tốt”. Đây chính là bàn đạp giúp sự nghiệp của Lý sau này luôn thuận lợi.

Trong khoảng thời gian từ cuối thập niên 1990 đến năm 2009, Lý từng kinh qua các chức vụ như cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng quận Diêm Hồ ở thành phố Vận Thành; Phó giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Vận Thành; Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Ủy viên Thường vụ Thành ủy thành phố Hà Tân; Phó Bí thư Thành ủy Hà Tân.

Vào năm 2010, Lý được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Đảng ủy huyện Tắc Sơn ở tỉnh Sơn Tây. Theo các tài liệu điều tra được công bố sau này, trong thời gian đó, Lý bắt đầu bị tiền bạc “cám dỗ”, khiến những suy nghĩ về tham nhũng bám rễ trong tư tưởng của bà ta.

Dùng tiền nhận hối lộ bao nuôi hàng chục nhân tình

Khi là Phó Bí thư Đảng ủy huyện Tắc Sơn ở tỉnh Sơn Tây, Lý trở thành mục tiêu săn đón của nhiều doanh nghiệp. Trước cám dỗ của nhiều buổi tiệc xa hoa và tiền bạc được giới doanh nhân bày ra, Lý dần sa ngã và bắt tay với các doanh nghiệp trong nhiều thương vụ.

Lý Á Lệ nắm trong tay mọi dự án và nguồn lực ở huyện Tắc Sơn. Các doanh nghiệp muốn trúng thầu dự án ở huyện này đều phải đưa ra những khoản hoa hồng khổng lồ với mục đích làm hài lòng vị “quan bà” này.

Không chỉ nhận hối lộ của doanh nghiệp, Lý còn nhận “phí tạo điều kiện” từ cấp dưới. Cụ thể, quan chức ở các thị trấn hoặc thôn đưa ra lợi ích cho Lý đều có thể thăng tiến thuận lợi, trong khi những người không lo lót quà cáp có thể bị giáng chức.

Ảnh: Baijiahao Baidu

Vào tháng 5/2015, Lý được bổ nhiệm làm Bí thư Huyện ủy huyện Thấp của tỉnh Sơn Tây. Trong thời gian công tác tại đây, Lý đã có hành vi biển thủ khoản tiền khổng lồ từ quỹ xóa đói giảm nghèo được chính quyền trung ương rót xuống.

Các điều tra viên tham gia vụ án của Lý Á Lệ kể khi bị thẩm vấn, Lý khai phần lớn số tiền hơn 13 triệu Nhân dân tệ mà bà ta nhận hối lộ và biển thủ công quỹ được dùng để bao nuôi hơn 20 người tình, trong đó có 1 thiếu niên mới 17 tuổi, tức còn nhỏ tuổi hơn cả con của Lý.

Trang Baijiahao Baidu cho hay tại bữa tiệc do giám đốc một công ty tổ chức, người này đã giới thiệu một thiếu niên 17 tuổi có ngoại hình điển trai cho Lý. Sau bữa tiệc, mọi người cùng đi hát karaoke. Vị giám đốc và những người khác sau đó đều kiếm cớ rời đi để tạo không gian cho Lý và nam thiếu niên làm quen. Trước khi đi, vị giám đốc công ty tuyên bố: “Nhiệm vụ của cậu là ngoan ngoãn ở bên bà Lý Á Lệ”. Trước những lời hứa hẹn và các món quà đắt tiền từ Lý, nam thiếu niên nhanh chóng chấp nhận làm tình nhân của người đàn bà đầy quyền lực này.

Vào tháng 6/2022, Lý bị bãi miễn chức vụ vì tình nghi vi phạm kỷ luật. Đến tháng 1/2023, các cơ quan chức năng tỉnh Sơn Tây lập án điều tra bà ta. Giữa tháng 5/2023, Tòa án huyện Dương Thành ở tỉnh Sơn Tây tuyên phạt Lý 11 năm tù và phải nộp phạt 1 triệu Nhân dân tệ.