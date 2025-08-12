Lời tòa soạn Xây mật thất, giấu tiền và đồ quý hiếm xuống ruộng ngô, dùng đồ giả tráo hàng thật… là cách các "quan tham" Trung Quốc tìm cách che giấu khối tài sản bất chính kiếm được từ việc nhận hối lộ.

Bài 1: Khối tài sản bất chính của cựu bí thư tỉnh ủy Trung Quốc thao túng phiếu bầu cử

Video: Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI), Quản Khánh Lương sinh năm 1979 trong một gia đình dân tộc thiểu số ở huyện Uy Ninh thuộc tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2002, Quản xin về công tác tại thị trấn Tất Tiết thuộc Quý Châu.

Quản Khánh Lương. Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Quý Châu

Nhờ đạt được nhiều thành tích trong công tác, con đường quan lộ của Quản rất thuận lợi. Đến năm 2013, ông ta được đề bạt làm Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Phương thuộc tỉnh Quý Châu. Trong những năm tiếp theo, Quản lần lượt giữ các chức vụ quan trọng ở tỉnh Quý Châu như Phó Bí thư Huyện ủy Tu Văn (2018), Bí thư Huyện ủy Tu Văn (2021).

Tuy nhiên, càng nắm giữ nhiều chức vụ lớn, tư tưởng của Quản càng thiên về lối sống hưởng thụ, đồng thời nhiều lần bày tỏ phản đối công tác chống tham nhũng nơi công sở. Thậm chí, trong một số cuộc họp, Quản từng công khai tuyên bố “công tác chống tham nhũng là việc của Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật, còn bản thân các quan chức cứ lo việc của mình là được”.

Điều tra viên Dương Quang Kiến, người từng tham gia vào vụ án của Quản, cho hay để có thể “một tay che trời” ở huyện Tu Văn, quan chức này từng nhiều lần đấu đá quyền lực với một số vị lãnh đạo địa phương, gây ra tình trạng mất đoàn kết.

Điều tra viên Dương Quang Kiến. Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Quý Châu

Vào năm 2021, Quản được đề bạt làm Bí thư Huyện ủy Tu Văn. Đối với những dự án quan trọng cho sự phát triển trong huyện, Quản thường tự ra quyết định và bỏ qua ý kiến của tập thể. Dĩ nhiên, lý do khiến Quản làm vậy là để có thể móc nối với các công ty địa phương và hưởng lợi từ những chủ doanh nghiệp này.

Được biết, Quản rất thân thiết với một doanh nhân họ Kim là người cùng làng với ông ta. Trong khoảng thời gian từ năm 2018 - 2024, khi Quản nắm quyền ở huyện Tu Văn, doanh nhân Kim "tình cờ" trúng thầu 15 dự án công trình tại đây, với tổng giá trị lên tới 1,2 tỷ Nhân dân tệ (hơn 4.380 tỷ đồng).

Theo lời khai của Quản, doanh nhân Kim trả cho ông ta khoản hoa hồng trị giá 2% giá trúng thầu cho bất kỳ dự án nào người này có được. Khi Quản muốn mua một căn nhà ở khu Quan Sơn Hồ thuộc thành phố Quý Dương, Kim đã lo toàn bộ chi phí.

Một góc khu Quan Sơn Hồ, nơi doanh nhân Kim mua nhà cho Quản. Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Quý Châu

Vào tháng 5/2024, Quản nhận được thông tin mật rằng bản thân đang bị cơ quan chống tham nhũng tỉnh Quý Châu nhắm tới. Ông ta lập tức gọi người thân tới vận chuyển tiền mặt, một lượng lớn rượu Mao Đài và nhiều vật phẩm có được từ "các thương vụ đi đêm với giới doanh nhân" về quê.

“Quản gọi điện thoại chỉ đạo người thân cất giấu tiền và đồ nhận hối lộ. Trước tiên, họ sẽ chôn số đồ đó dưới ruộng, rồi phủ ván gỗ và giấy dầu lên, cuối cùng lấp đất thêm lần nữa và trồng ngô trên đó. Nhìn bề ngoài, những khoảng ruộng này không có gì bất thường”, điều tra viên Từ Cát Xương kể lại.

Dù phương pháp che giấu trên khá tinh vi, nhưng các điều tra viên vẫn tìm được manh mối và phát hiện vị trí người thân của Quản cất giấu đồ. Trong thời gian bị tạm giam, Quản vẫn yên tâm rằng số tài sản bất chính sẽ không bị tìm thấy, cho đến khi cơ quan điều tra đưa ra hình ảnh về những vật chứng họ thu được.

Các điều tra viên tìm được vật chứng ở ruộng ngô. Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Quý Châu

Tháng 11/2024, Quản bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến tháng 4/2025, ông ta phải ra hầu tòa. Trước các bằng chứng không thể chối cãi do Viện Kiểm sát đưa ra, Quản buộc phải thừa nhận phạm tội nhận hối lộ.