Lời tòa soạn Xây mật thất, giấu tiền và đồ quý hiếm xuống ruộng ngô, dùng đồ giả tráo hàng thật… là cách các "quan tham" Trung Quốc tìm cách che giấu khối tài sản bất chính kiếm được từ việc nhận hối lộ.

Video: Đài truyền hình Hồ Nam/China News

Vào một ngày cuối tháng 7/2022, các điều tra viên chống tham nhũng của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã tiến hành khám xét căn nhà ở dưới quê của ông Phó Quốc Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Tương Đàm.

Căn nhà ở quê của Phó Quốc Bình. Ảnh: Đài truyền hình Hồ Nam/China News

Khi tới nơi, lực lượng chức năng xuất trình lệnh khám nhà và tiến hành lục soát. Trong lúc khám xét tầng áp mái, các cán bộ phát hiện dấu hiệu sửa chữa trên một bức tường, với lớp xi măng được trát lộ liễu. Sau khi phá tường, các điều tra viên tìm thấy một căn phòng bí mật chứa đầy tiền và hiện vật có giá trị lớn.

Lượng lớn tiền mặt tìm thấy bên trong căn mật thất. Ảnh: Đài truyền hình Hồ Nam/China News

Cảnh sát và các điều tra viên chống tham nhũng sau đó mất hơn 5 tiếng đồng hồ để kiểm kê số tiền mặt được giấu bên trong căn phòng, tổng cộng lên tới hơn 12 triệu Nhân dân tệ (hơn 43,8 tỷ đồng).

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng thu được một lượng lớn thuốc lá và rượu quý cất giữ trong mật thất. Chỉ tính riêng rượu Mao Đài đã có hơn 230 thùng, buộc các nhân viên chống tham nhũng phải điều động một chiếc xe tải lớn để vận chuyển về nơi cất giữ tang vật.

Quan tham Phó Quốc Bình. Ảnh: Đài truyền hình Hồ Nam/China News

Do không thể giải thích nguồn gốc của số tiền và hiện vật có giá trị bên trong mật thất, nên Phó Quốc Bình đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ.

Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) cho hay, Phó sinh năm 1970 ở thành phố Tương Hương thuộc tỉnh Hồ Nam. Tới tháng 9/1990, ông ta gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính thức bước vào con đường chính trị.

Nhờ thành tích xuất sắc nên chỉ trong 5 năm, Phó từ một cán bộ bình thường đã thăng tiến tới chức Phó trưởng phòng thuộc Cục quản lý đô thị thành phố Tương Đàm. Trong 15 năm tiếp theo, Phó lần lượt nắm giữ các chức vụ cấp quận ở Tương Đàm.

Phó Quốc Bình khi còn đương chức. Ảnh: The Paper.cn

Theo trang The Paper, từ khi nắm chức Phó Chủ tịch quận Vũ Hồ (Tương Đàm) vào năm 2004, Phó đã bắt tay với nhiều doanh nghiệp địa phương để trục lợi từ các dự án xây dựng cũng như các hợp đồng phân bổ ngân sách và mua sắm thiết bị.

Về sau, nhờ nắm giữ các chức vụ cao khác ở thành phố Tương Đàm, Phó đã mở rộng mạng lưới quan hệ với nhiều đơn vị, cá nhân ở địa phương và trở thành “ô dù” cho những đối tượng này. Đổi lại, họ biếu tiền, rượu và đồ có giá trị cho Phó để cảm ơn.

Khi trả lời phỏng vấn ekip làm phim tài liệu chống tham nhũng “Trung thành và phản bội”, Phó tự nhận xét bản thân là người “không tôn trọng tổ chức, không tôn trọng kỷ cương, pháp luật và cũng không tôn trọng quyền lực có trong tay”.

Phó Quốc Bình (áo xám) trước vành móng ngựa. Ảnh: The Paper

Vào tháng 4/2023, Tòa án thành phố Nhạc Dương thuộc tỉnh Hồ Nam đã mở phiên xét xử Phó Quốc Bình về tội nhận hối lộ. Trước các bằng chứng do các công tố viên đưa ra, Phó thừa nhận mọi tình tiết trong cáo trạng và bày tỏ sự ăn năn hối lỗi.