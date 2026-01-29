Video: Tòa ‘tướng quân phủ’ của Cốc Tuấn Sơn. Video: The Paper

Tờ The Paper đưa tin, tại thành phố Bộc Dương ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, không biết từ bao giờ một tòa biệt viện mô phỏng kiến trúc cổ đại đã ‘mọc lên’ gần bờ sông Hoàng Hà. Nhiều người dân địa phương quen gọi tòa kiến trúc trên với biệt danh mỹ miều là ‘tướng quân phủ’.

Được biết, tòa ‘tướng quân phủ’ này là một trong nhiều bất động sản của Cốc Tuấn Sơn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần quân đội Trung Quốc.

Một góc tòa ‘tướng quân phủ’ của Cốc Tuấn Sơn. Ảnh: The Paper

Cốc Tuấn Sơn sinh năm 1956 tại một ngôi làng thuộc địa phận thành phố Bộc Dương ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Vào tháng 1/1971, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Cốc Tuấn Sơn nhập ngũ và được điều về quân khu Thẩm Dương với vai trò kỹ thuật viên.

Nhờ đạt một số thành tích trong công việc, Cốc vào năm 1974 nhận hàm sĩ quan và được bổ nhiệm làm trung đội trưởng tại một tiểu đoàn chuyên phụ trách bảo dưỡng các thiết bị máy bay. Dù là người có năng lực kỹ thuật ở mức trung bình, nhưng Cốc rất giỏi trong việc lấy lòng cấp trên.

Cốc Tuấn Sơn khi đương chức. Ảnh: Baidu

Cốc sau đó có quan hệ tình cảm với con gái của cấp trên là sĩ quan Trương Long Hải, nhưng bị gia đình ông này cấm cản. Dù vậy, Cốc và con gái của Trương Long Hải là cô Trương Tố Yến vẫn đến được với nhau.

Vào năm 1985, Trung Quốc ban hành chính sách cắt giảm quân nhân. Để tránh việc con rể bị đào thải khỏi quân đội, Trương Long Hải đã nhờ cậy các chiến hữu ở Quân khu Tế Nam đưa Cốc Tuấn Sơn về phân khu Bộc Dương. Tại đây, Cốc đã lợi dụng kẽ hở trong một số chính sách chung để mua rẻ một loạt nguyên vật liệu, sau đó bán lại với giá cao để kiếm lời.

Vào năm 1994, khi các lãnh đạo Quân khu Tế Nam đi thị sát nơi Cốc công tác, ông ta đã nhân cơ hội này để làm quen với các quan chức quân đội cấp cao.

Vào năm 2001, Cốc được điều lên thủ đô Bắc Kinh để giữ chức Phó giám đốc quân nhu của Tổng cục Hậu cần, chuyên quản lý việc xây dựng trong quân đội. Đến năm 2009, ông này được thăng hàm Thiếu tướng. Đến 12/2009, Cốc Tuấn Sơn được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần quân đội Trung Quốc.

Cốc Tuấn Sơn (áo trắng) bị nhân viên an ninh Trung Quốc bắt giữ. Ảnh: The Paper

Từ khi nắm chức trong Tổng cục Hậu cần Trung Quốc, Cốc Tuấn Sơn có cơ hội lợi dụng quyền lực để tham ô và nhận hối lộ. Theo thống kê từ các cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc, tổng tài sản bị thu giữ sau khi Cốc Tuấn Sơn ‘ngã ngựa’ lên tới 20 tỷ Nhân dân tệ.

Không chỉ phạm các tội tham ô, nhận hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng chức quyền, Cốc còn phạm tội ngụy tạo lý lịch bản thân.

Cha của Cốc Tuấn Sơn là Cốc Ngạn Sinh vốn là một người dân thường chưa từng nhập ngũ hay tham gia kháng chiến. Tuy nhiên, sau khi mất vào năm 1990, ông Cốc Ngạn Sinh được chôn trong “một lăng mộ riêng với dòng chữ ‘Liệt sĩ Vũ Hoa Đài’ khắc trên bia mộ”. Cứ mỗi dịp Tết Thanh minh, Cốc Tuấn Sơn lại được tùy tùng hộ tống về quê để quét dọn mộ cho cha mình.

Sau này, khi Cốc ‘ngã ngựa’, theo sổ liệt sĩ của Sở Dân chính thành phố Phổ Dương không ghi nhận bất kỳ liệt sĩ nào tên là Cốc Ngạn Sinh.

Cốc (áo trắng) ngồi tại tòa. Ảnh: The Paper

Vào tháng 8/2015, Cốc Tuấn Sơn nhận án tử hình ‘treo’ và hoãn thi hành 2 năm; bị tước quyền chính trị suốt đời, tịch thu toàn bộ tài sản bất chính và bị tước quân hàm Trung tướng.