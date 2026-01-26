Nhật báo Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA Daily) mới đây đã đăng tải bài xã luận nhằm giải thích quyết định điều tra của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và Quân ủy Trung ương (CMC) đối với 2 thượng tướng Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập.

Ông Trương Hựu Hiệp là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch CMC. Ông Lưu Chấn Lập là Ủy viên CMC, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp CMC. Hai tướng lĩnh hàng đầu này bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

"Quyết định điều tra với ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập đã thể hiện rõ lập trường của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc chiến chống tham nhũng: không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bỏ sót", PLA Daily cho biết.

Ông Trương Hựu Hiệp. Ảnh: WSJ

Theo PLA Daily, ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập đã làm trầm trọng thêm các vấn đề chính trị và tham nhũng, đe dọa đến sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, làm suy yếu nền tảng cầm quyền. Việc điều tra 2 vị tướng này sẽ giúp chấn chỉnh quân đội Trung Quốc một cách toàn diện, đồng thời tạo ra động lực đổi mới.

"Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, quân đội Trung Quốc kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện tham nhũng, thể hiện xứng đáng là lực lượng mà nhân dân có thể tin tưởng. Quân đội càng quyết liệt chống tham nhũng thì càng trong sạch, càng vững mạnh và có năng lực tác chiến cao hơn. Tham nhũng càng bị loại bỏ triệt để thì lực lượng vũ trang càng có đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao phó", PLA Daily viết.

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập Cận Bình mới đây đã nhấn mạnh rằng tình hình chống tham nhũng vẫn đang diễn biến phức tạp và Trung ương Đảng cần duy trì lập trường kiên định. "Chúng ta cần phải nắm bắt các xu hướng và đặc điểm mới của tham nhũng, đổi mới phương pháp và cách làm, kịp thời phát hiện và xử lý chính xác các hành vi sai phạm, qua đó không ngừng nâng cao hiệu quả của công tác chống tham nhũng", ông Tập nhấn mạnh.

"Trong năm 2025, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã điều tra 115 quan chức cấp bộ và tỉnh, trong số này có 69 người bị kỷ luật. Cùng khoảng thời gian này, có hơn 536.000 cán bộ cấp thấp bị kỷ luật và 20.000 người bị đưa ra truy tố, bên cạnh đó là 782 đối tượng tham nhũng bị dẫn độ về nước", Tân Hoa Xã thông tin.