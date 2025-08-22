Trường Đại học Ngoại Thương vừa công bố điểm trúng tuyển đại học năm 2025.

Thí sinh và phụ huynh có thể xem điểm chuẩn chi tiết từng ngành của Trường ĐH Ngoại thương năm 2025 Tại đây.

Theo đó các chương trình trúng tuyển có điểm trên 28 điểm, bao gồm: Chương trình tiên tiến kinh tế đối ngoại với điểm trúng tuyển là 28,5, chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh và chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế đều có ngưỡng điểm trúng tuyển là 28.

Tiếp đến là 6 chương trình có điểm trúng tuyển trên 27, gồm: Chương trình định hướng nghề nghiệp Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại, chương trình chất lượng cao kinh tế đối ngoại, chương trình chất lượng cao kinh doanh quốc tế, chương trình Marketing số, chương trình tiên tiến Tài chính - Ngân hàng.

Riêng ngành Khoa học máy tính có điểm trúng tuyển là 36,4 với hệ số nhân đôi cho môn Toán (tương đương trên 9 điểm 1 môn). Các chương trình còn lại về cơ bản có ngưỡng điểm trúng tuyển tập trung vào khoảng từ 25 đến 27 điểm.

Trường Đại học Ngoại Thương xét điểm trúng tuyển theo 2 tổ hợp gốc bao gồm tổ hợp 3 môn thi THPT cho các chương trình tiêu chuẩn và tổ hợp bao gồm 2 môn thi THPT và điểm IELTS quy đổi cho các chương trình tiên tiến, chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp quốc tế.

Trường Đại học Ngoại thương không cộng điểm IELTS, đồng thời áp dụng mức quy đổi thấp so với điểm thi THPT và nhiều trường khác. Cụ thể, IELTS 6.5 chỉ tương đương 8.5 điểm; để được quy đổi 10 điểm, thí sinh phải đạt từ 8.0 IELTS trở lên.

Riêng với các ngành ngôn ngữ và khoa học máy tính, điểm xét tuyển được tính trên điểm 40 với hệ số nhân đôi cho ngoại ngữ đối với ngành ngôn ngữ và cho môn Toán với ngành Khoa học máy tính.

