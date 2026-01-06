Sinh ra tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Phạm Nguyệt Ánh (SN 2007) sớm hiểu rằng ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dục chính là con đường bền vững nhất để thay đổi số phận.

Mỗi ngày được đến trường đều là một cơ hội quý giá

Dẫu vậy, việc đầu tư cho giáo dục ở nhiều nơi có điều kiện khó khăn vẫn còn hạn chế. Không ít học sinh có năng lực nhưng thiếu cơ hội để phát huy được hết khả năng. Bởi thế, với Nguyệt Ánh, mỗi ngày được đến trường đều là một cơ hội quý giá.

Có mẹ là giáo viên, cô gái dân tộc Sán Chay cảm thấy may mắn vì gia đình coi trọng việc học. Nhờ vậy, Ánh hiểu sâu sắc và sớm hình thành ý thức học tập nghiêm túc để phát triển bản thân.

“Gia đình không tạo áp lực thành tích mà luôn động viên em đi đúng con đường mình lựa chọn, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để em phát huy khả năng”, Nguyệt Ánh nói.

Phạm Nguyệt Ánh từng giành giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý năm 2025. Ảnh: NVCC

Từ những năm học phổ thông, Nguyệt Ánh đã quen với cuộc sống xa nhà. Quãng đường gần 30km từ nhà đến Trường THPT Chuyên Tuyên Quang khiến Ánh phải ở trọ từ sớm. Nữ sinh quen dần với cuộc sống tự lập, quản lý chi tiêu, rèn cho mình sự chủ động, trưởng thành và khả năng thích nghi nhanh.

Được học tập tại trường chuyên, nơi quy tụ nhiều học sinh giỏi, Ánh còn có cơ hội tham gia đội tuyển và thử sức ở nhiều sân chơi học thuật khác nhau. “Trong quá trình này, em học được cách tư duy logic, hệ thống hóa kiến thức và xây dựng phương pháp học hiệu quả”, Ánh nói.

Chẳng hạn, với các môn khoa học xã hội cần ghi nhớ nhiều, thay vì học thuộc lòng máy móc, Ánh lựa chọn cách đọc tổng thể, sau đó phân tích bản chất vấn đề, chia nhóm nội dung và ôn tập ngắt quãng để ghi nhớ lâu hơn.

Nhờ phương pháp học tập khoa học và sự bền bỉ, Nguyệt Ánh từng bước khẳng định mình trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ và cấp quốc gia. Trong đó, nữ sinh có hai lần thi học sinh giỏi quốc gia và từng đạt giải Nhì ở môn Địa lý.

Nữ sinh cũng là một trong 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tuyên dương năm 2025.

Theo Ánh, đây không chỉ là một danh hiệu mà còn là dấu mốc chứng minh rằng sự nghiêm túc cố gắng luôn được đền đáp xứng đáng.

Mong muốn theo đuổi ngành y

Năm 2025, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Nguyệt Ánh theo học Trường Đại học Y Hà Nội, ngành Tâm lý học. Đây là lĩnh vực giao thoa giữa khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, gắn liền với việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho con người.

Vốn là học sinh chuyên Địa, bước vào môi trường đào tạo khắt khe của trường y, Nguyệt Ánh đối diện với những thử thách mới. Dù học ngành thiên về xã hội, nữ sinh vẫn phải chinh phục các môn nền tảng như Sinh lý học, Thống kê y sinh - những lĩnh vực đòi hỏi kiến thức khoa học tự nhiên vững chắc.

Không có lợi thế từ trước, Ánh chủ động “học bù” ngay từ đầu. Với những kiến thức chưa biết, nữ sinh tìm đến bạn bè học chuyên tự nhiên để hỏi thêm, đồng thời nghiên cứu giáo trình và tự tìm hiểu thông qua nhiều nguồn tài liệu trên Internet.

Áp lực với Ánh còn đến từ môi trường cạnh tranh cao. “Khi mới vào trường, nhìn thành tích các bạn đạt được cùng nền tảng ngoại ngữ rất tốt, em cảm thấy rất áp lực”, Nguyệt Ánh nói.

Nhưng thay vì tự ti, Nguyệt Ánh chọn cách tích cực học hỏi từ những người xung quanh. “Khi thấy bản thân còn yếu, điều em nghĩ đến đầu tiên không phải là so sánh mà là làm thế nào để tiến gần hơn tới những người giỏi hơn mình. Em nghĩ rằng thành tích luôn dành cho những người biết nỗ lực. Có thể hành trình đạt được sẽ có nhiều khó khăn, nhưng kết quả sẽ rất xứng đáng”, Ánh chia sẻ.

Nguyệt Ánh theo học tại Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NVCC

Gần nửa năm học tại trường y cũng khiến Nguyệt Ánh càng vững tin hơn về con đường mình lựa chọn. Theo Ánh, phẩm chất quan trọng nhất của người học và làm nghề y là sự trách nhiệm với xã hội và với nghề nghiệp của mình.

Bởi vậy, ngay từ khi ngồi trên giảng đường, sinh viên y cũng cần đặt ra kỷ luật nghiêm khắc, không cho phép bản thân thỏa hiệp với sự dễ dãi, vì “nghề y không cho phép sai lầm được biện minh bằng hoàn cảnh hay áp lực”.

Chỉ khi ý thức rõ điều đó, theo Nguyệt Ánh, người học y mới đủ bản lĩnh để vượt qua áp lực, kiên trì để không ngừng trau dồi chuyên môn và đủ nhân ái để đặt lợi ích của người bệnh lên trên hết.

Trong tương lai, Nguyệt Ánh mong muốn làm việc trong lĩnh vực trị liệu lâm sàng. “Dù hiện tại, lĩnh vực này chưa thực sự phát triển tại tỉnh nhà, nhưng em vẫn mong trong tương lai gần sẽ có nhiều cơ hội để em có thể quay về đóng góp và phát triển cho ngành”, Nguyệt Ánh nói.