Tải Quang Thành (sinh năm 2006), hiện là sinh viên năm nhất ngành Biên đạo múa tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Lớn lên ở xã Đồng Văn, Tuyên Quang (trước đây là huyện Đồng Văn, Hà Giang), tuổi thơ của Thành gắn liền với nhiều nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Nùng.

13 tuổi, rời quê xuống Hà Nội vì đam mê múa

Cả gia đình vốn có truyền thống làm nghệ thuật, từ nhỏ, Thành thường xuyên theo bố đi diễn, làm các chương trình nghệ thuật. Ký ức khiến Thành ấn tượng sâu sắc nhất là lần đầu tiên bố tham gia tổ chức chương trình Lễ hội hoa tam giác mạch - sự kiện văn hóa lớn của vùng cao nguyên đá. Chính từ sân khấu rực rỡ sắc màu ấy, đam mê múa trong Thành dần nảy nở.

Năm lớp 7, nhận thấy con có niềm đam mê với bộ môn này, bố Thành gợi ý con thử sức thi vào Học viện Múa Việt Nam. Lời gợi mở ấy đã tạo ra một bước ngoặt lớn với chàng trai người Nùng.

13 tuổi, Thành quyết định rời quê tới Hà Nội, chính thức bắt đầu hành trình 6 năm theo học tại Học viện Múa Việt Nam.

Tải Quang Thành là sinh viên ngành Biên đạo múa tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Ảnh: NVCC

Những ngày đầu xa nhà là quãng thời gian không dễ dàng. Ở ký túc xá, nhiều bạn cuối tuần được về với gia đình, nhưng vì nhà xa, Thành đành ở lại. Mỗi năm, cậu chỉ về quê vào dịp Tết Nguyên đán và nghỉ hè. Thi thoảng, bố mẹ sẽ thu xếp công việc để xuống thăm.

“Nhiều lúc tủi thân, nhớ nhà, em lại tự múa một mình như một cách để giải tỏa cảm xúc”, Thành nói.

Tại Học viện Múa Việt Nam, Thành vừa học văn hóa, vừa học chuyên môn. Buổi tối, cậu tranh thủ để tự tập luyện. Thi thoảng, chàng trai người Nùng còn nhận đi diễn bên ngoài để không phải xin tiền tiêu vặt của bố mẹ.

Trong suốt 6 năm học tại đây, dấu mốc đáng nhớ nhất với Thành là việc giành giải Nhất Liên hoan ca múa nhạc bán chuyên tỉnh Hà Giang (cũ) khi mới học lớp 9.

“Là đại diện cho huyện Đồng Văn tham gia thi, em vô cùng hạnh phúc khi tên mình được xướng lên. Giải thưởng ấy như tiếp thêm cho em niềm tin, động lực để kiên định theo con đường múa”, Thành nói.

Trăn trở giữa hai con đường

Năm 2024, sau khi tốt nghiệp, đứng trước lựa chọn tiếp tục học đại học hoặc đi làm ngay, Thành quyết định về công tác tại Đoàn nghệ thuật tỉnh Hà Giang (cũ) giống như nhiều anh chị đi trước. Tại đây, Thành có cơ hội tham gia Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc.

Lần đầu đứng trên một sân khấu lớn mang tầm quốc gia, dù có nhiều lo lắng, Thành vẫn dốc toàn bộ cảm xúc và kỹ thuật cho tiết mục “Ka ĐongKu” (Mặt nạ đen) của dân tộc Dao. Kết quả, chàng trai người Nùng giành được tấm Huy chương Vàng.

Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận thành tích cá nhân, tiếp thêm động lực giúp Thành dám thử, bước ra khỏi vùng an toàn mà còn khiến Thành tin rằng thể loại múa dân tộc thiểu số vẫn được công chúng quan tâm, có khả năng phát triển mạnh mẽ.

Trước đó, Thành theo học tại học viện Múa Việt Nam. Ảnh: NVCC

Trong quá trình làm việc tại đoàn, Thành nhen nhóm mong muốn được sáng tạo nhiều hơn, đi sâu vào việc bảo tồn và phát triển di sản múa truyền thống của các dân tộc thiểu số thông qua ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Trước đó, tại Học viện Múa Việt Nam, Thành cũng đã được đào tạo bài bản về kịch múa, ballet. Khi về đoàn địa phương, Thành chủ yếu biểu diễn múa dân gian, dân tộc. Chính sự chuyển dịch ấy khiến cậu nhận ra kho tàng văn hóa của các dân tộc vô cùng phong phú và còn nhiều “vùng đất” chưa được khai thác.

Với suy nghĩ nếu học biên đạo múa, bản thân sẽ có cơ hội hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo gắn với đời sống, phong tục, tín ngưỡng của đồng bào, Thành quyết định thi tuyển chính quy vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Nhờ nỗ lực bền bỉ, năm 2025, Thành trở thành á khoa đầu vào chuyên ngành Biên đạo múa.

Thành dự định sẽ tham gia các cuộc thi tài năng múa toàn quốc. Ảnh: NVCC

Bước vào môi trường học tập mới, Thành dần nhận ra, nam giới theo học múa không có nhiều hạn chế, thậm chí còn là ưu thế do có thể lực, sức bật, độ bền và khả năng thực hiện các kỹ thuật khó. Thành cũng đánh giá cao môi trường đào tạo tại khoa Múa với các giảng viên luôn tận tâm, sát sao, truyền cảm hứng và “truyền lửa” nghề cho sinh viên.

“Đây là môi trường rất tốt để em học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng làm nghề và sáng tạo ra những điệu múa độc bản”, Thành nói.

Theo Thành, để trở thành một biên đạo múa giỏi, kỹ thuật và cảm xúc phải luôn song hành. “Nếu chỉ có kỹ thuật mà không có cảm xúc, tác phẩm sẽ không có chiều sâu”, Thành chia sẻ.

Sau một học kỳ, Thành đặt mục tiêu phấn đấu sẽ giành học bổng và thời gian tới sẽ tham gia các cuộc thi tài năng múa toàn quốc.

Với nền tảng vững chắc về văn hóa các dân tộc thiểu số, Thành xác định sẽ khai thác thế mạnh của mình thay vì chạy theo các chất liệu múa nước ngoài. Đặc biệt, cậu sẽ dành nhiều tâm huyết với văn hóa dân tộc Nùng - một chất liệu mới, chưa có hệ thống động tác cơ bản. Theo Thành, việc khai thác sâu chất liệu này không chỉ nhằm quảng bá mà còn kể những câu chuyện văn hóa truyền thống thông qua ngôn ngữ múa.

Bên cạnh đó, Thành cũng ấp ủ hướng kết hợp múa đương đại với múa dân gian dân tộc - một sự đổi mới khiến tác phẩm trở nên mới mẻ, hấp dẫn với công chúng nhưng vẫn giữ được cội nguồn và bản sắc của đồng bào.

“Ước mơ lớn nhất của em là được sống trọn với nghệ thuật múa, sáng tác nhiều tác phẩm có chiều sâu, từng bước tạo dựng phong cách nghệ thuật của riêng mình. Em cho rằng người trẻ cần dám thử, dám đối mặt với những trở ngại để trở thành nghệ sĩ thực thụ, thăng hoa trên sân khấu, nhiệt huyết với việc gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống cội nguồn”, Tải Quang Thành nói.