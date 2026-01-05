Đặng Nguyễn Châu Anh (dân tộc Dao, quê Lào Cai) hiện là sinh viên năm nhất Học viện Cảnh sát Nhân dân. Nữ sinh được tuyển thẳng vào ngôi trường này nhờ từng giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử năm 2025.

Sinh ra ở Lào Cai - mảnh đất miền núi Tây Bắc giữ vị trí chiến lược quan trọng trong quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Châu Anh thường được nghe kể những câu chuyện lịch sử gắn liền với mảnh đất này. Nhờ đó, nữ sinh nhận ra lịch sử vốn không khô cứng, ngược lại rất hấp dẫn, mở ra góc nhìn mới từ các sự kiện vốn quen thuộc.

Đến khi học Trường THPT Chuyên Lào Cai, những tiết học Lịch sử sinh động, giàu tính gợi mở khiến nữ sinh càng thấm rằng “học Lịch sử là một hành trình đào sâu để hiểu bối cảnh, con người và những quyết định mang tính vận mệnh của dân tộc. Khi hiểu được bản chất vấn đề, kiến thức sẽ ở lại rất lâu”.

Từ nhận thức đó, nữ sinh dành nhiều thời gian nghiên cứu các sự kiện lịch sử, tìm hiểu những góc nhìn khác nhau, rèn khả năng phân tích logic. Với Châu Anh, mỗi sự kiện không chỉ có đúng - sai, thắng - thua mà chứa đựng những bài học về lựa chọn, bản lĩnh và trách nhiệm của con người trước thời cuộc.

Châu Anh đạt giải Nhất quốc gia môn Lịch sử. Ảnh: NVCC

Tình yêu với lịch sử cũng giúp Châu Anh hiểu hơn về các cuộc kháng chiến và sự hy sinh của thế hệ đi trước, từ đó nuôi dưỡng trong em khát vọng được cống hiến và bảo vệ nhân dân. Đó cũng là một trong những lý do sau khi tốt nghiệp THPT, Châu Anh quyết định theo học tại Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Một lý do khác, sinh ra trong cộng đồng người Dao, Châu Anh từng chứng kiến nhiều bất cập trong nhận thức pháp luật, điều kiện sống và cơ hội học tập của bà con. Đôi khi, việc này khiến người dân bị thiệt thòi, thậm chí tổn thương. Những trăn trở ấy khiến Châu Anh sớm nhận ra, muốn giúp cộng đồng mình một cách bền vững, bản thân cần trở thành người có tri thức, bản lĩnh và hiểu biết pháp luật.

“Em chọn Học viện Cảnh sát Nhân dân không chỉ vì yêu màu áo xanh mà vì đó là con đường gắn tri thức với hành động, lý tưởng với trách nhiệm, đặc biệt là em có thể đóng góp cho những vùng còn nhiều khó khăn như quê hương em”, Châu Anh nói.

Châu Anh theo học tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Năm 2025, Châu Anh là một trong số 150 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tuyên dương. Ảnh: NVCC

Từ khi bước chân vào môi trường kỷ luật nghiêm khắc của Học viện Cảnh sát Nhân dân, sau những ngày dài huấn luyện ngoài thao trường, cô gái có làn da trắng ngày nào trở nên rắn rỏi với làn da “bánh mật”. Có những hôm, Châu Anh ở ngoài trời từ 8 đến 10 giờ để học võ thuật, điều lệnh, rèn thể lực.

Dẫu vậy, nữ sinh cũng cho rằng đó là quãng thời gian đáng nhớ giúp bản thân và đồng đội được tôi luyện bản lĩnh.

“Theo em, thành công là sự kết hợp của cả ba yếu tố: Chăm chỉ, phương pháp và niềm tin. Trong đó, niềm tin vào bản thân chính là nền tảng để luôn giữ động lực bền bỉ, kiên trì, đặc biệt trong những giai đoạn áp lực cao”, nữ sinh nói.

Là một nữ sinh dân tộc Dao, Châu Anh cho rằng thuận lợi của bản thân là luôn nhận được sự quan tâm, động viên từ thầy cô và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Theo em, khó khăn lớn nhất của em nằm ở việc vượt qua những “giới hạn vô hình” do chính bản thân tự đặt ra. Có những lúc tưởng chừng như “đã chạm đến giới hạn”, chính niềm tin và khát vọng không để xuất phát điểm quyết định đích đến đã kéo Châu Anh đứng dậy và tiếp tục tiến lên.

Theo Châu Anh, lịch sử đã giúp em nhìn nhận vấn đề toàn diện, có chiều sâu và trách nhiệm hơn với xã hội. Ảnh: NVCC

Trên hành trình ấy, theo Châu Anh, điều đáng tự hào nhất không phải là giải thưởng, thành tích mà là quá trình nỗ lực bền bỉ để vượt qua chính mình. “Với em, học để hiểu, học để trưởng thành và học để cống hiến. Kiến thức, đặc biệt là lịch sử đã giúp em nhìn nhận vấn đề toàn diện, có chiều sâu và trách nhiệm hơn với xã hội”, Châu Anh nói.

Nữ sinh cũng mong muốn lan tỏa tinh thần hiếu học tới học sinh dân tộc thiểu số, để các em tin rằng tri thức là con đường ngắn nhất làm thay đổi cuộc sống và quê hương.