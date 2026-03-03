Em Vũ Phương Duy (18 tuổi, ở thôn Thọ Trại, xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình) – nhân vật trong bài viết: “Chàng trai 18 tuổi mắc ung thư xương cần cộng đồng giúp đỡ để giữ lại đôi chân”.

Tháng 7/2025, Duy cảm thấy đau nhức ở đùi trái, cơn đau ngày càng tăng bất thường. Sau khi khám tại Bệnh viện Vụ Bản, Duy được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Nam Định. Kết quả cho thấy một khối u đáng ngờ ở đùi trái của Duy.

Bạn đọc giúp đỡ em Vũ Phương Duy bị ung thư xương số tiền 53.559.970 đồng

Gia đình tiếp tục đưa Duy lên Bệnh viện Việt Đức rồi chuyển đến Bệnh viện K. Tại đây, sau khi tiến hành các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ kết luận Duy mắc ung thư xương giai đoạn 2.

Từ tháng 9/2025, Duy nhập viện điều trị, trải qua 5 đợt hóa trị, chi phí điều trị mỗi đợt khoảng 20 triệu đồng, chưa kể chi phí sinh hoạt, ăn ở, đi lại của em và gia đình trong suốt thời gian nằm viện. Với một gia đình thuần nông nghèo khó, đây thực sự là gánh nặng lớn.

Để chăm sóc con, ông Vũ Văn Phú buộc phải bỏ dở công việc ở nhà. Mẹ của Duy xin làm nhân viên vệ sinh tại một công ty gần nhà để lo thuốc thang cho con trai.

Cảm thương hoàn cảnh của Duy, các bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền 53.559.970 đồng để em có thêm điều kiện chữa bệnh. Số tiền này đã được Báo VietNamNet kết chuyển đến gia đình Duy.

"Duy vừa được phẫu thuật ghép chân và đã được xuất viện về nhà trước Tết để đón năm mới cùng gia đình", ông Phú cho biết đồng thời gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và bạn đọc đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn này.