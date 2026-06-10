Với bộ hồ sơ đa sắc, nữ sinh Lê Thụy Lam Khanh (18 tuổi) vừa nhận học bổng hàng trăm nghìn USD từ nhiều đại học của Mỹ.

Không muốn giới hạn bản thân ở một lĩnh vực

Lê Thụy Lam Khanh là học sinh lớp 12 của Trường Wellspring Hanoi. Cách đây một năm, Khanh giành huy chương đồng ở Giải Vô địch đấu kiếm quốc gia và là vận động viên không chuyên trẻ nhất có huy chương tại giải đấu này. Dù chỉ đến với bộ môn đấu kiếm 3 năm nhưng Khanh đã tham gia nhiều giải đấu quốc tế tại Malaysia, Thái Lan...

Ít ai biết, việc đến với đấu kiếm của Khanh hoàn toàn tình cờ. “Ban đầu, em chỉ muốn thử một môn thể thao mới sau nhiều năm thi đấu bóng rổ và bơi lội, với mục đích tăng cường rèn luyện sự tập trung. Một phần quyết định chọn đấu kiếm còn đến từ cảm hứng sau khi xem một bộ phim em yêu thích”, Khanh kể.

Nhưng chỉ sau vài buổi tập, Lam Khanh đã bị cuốn hút bởi nhịp độ nhanh, tính chiến thuật và việc phải ra quyết định trong các tình huống. Có cơ hội tập luyện cùng vận động viên Olympic Vũ Thành An, Khanh càng có thêm động lực để theo đuổi đấu kiếm một cách nghiêm túc hơn.

“Với em, đấu kiếm là cách em rèn luyện phản xạ, khả năng giữ bình tĩnh và đọc tình huống dưới áp lực, giúp em trở nên tự tin và quyết đoán hơn”, Khanh nói.

Lê Thụy Lam Khanh là vận động viên đấu kiếm, mê bơi lội, giỏi tranh biện và robotics. Ảnh: NVCC

Là người trực tiếp huấn luyện Lam Khanh, vận động viên Olympic Vũ Thành An cho biết điều khiến anh ấn tượng nhất ở học trò là cách Khanh xem đấu kiếm không đơn thuần là một môn thể thao mà là một hành trình rèn bản lĩnh, giúp bản thân trở nên quyết đoán hơn, có chiến lược hơn và kiên cường hơn. Chính tinh thần ấy đã giúp nữ sinh nhanh chóng tiến bộ, trở thành vận động viên không chuyên trẻ nhất giành huy chương tại sân chơi lớn nhất của môn đấu kiếm quốc gia.

Ngoài sàn đấu, Lam Khanh còn dành nhiều đam mê cho bơi lội, tranh biện và robotics. Khanh cũng giành nhiều giải thưởng ở những lĩnh vực này. Trong lĩnh vực tranh biện, Khanh từng vô địch hạng mục Novice tại Giải Tranh luận Mở rộng TPHCM năm 2022, tham dự nhiều giải quốc tế và lọt vào tứ kết Giải vô địch Tranh luận Học sinh Toàn quốc 2025.

Với robotics, Khanh hai lần tham dự cuộc thi First Lego League và đại diện Việt Nam thi đấu tại Sydney (Australia) và Houston (Mỹ).

Theo Khanh, mỗi lĩnh vực đều giúp em rèn những kỹ năng và bài học khác nhau. “Nếu robotics giúp em rèn sự kiên nhẫn, tư duy sáng tạo và logic, đấu kiếm lại giúp em học cách bình tĩnh nhưng quyết liệt, biết phán đoán và chịu áp lực. Trong khi đó, tranh biện giúp em phát triển kỹ năng nghiên cứu, xử lý thông tin, làm việc nhóm”, Khanh nói.

Khanh cho hay ở mỗi giai đoạn, em đều chọn những hoạt động phù hợp để được trải nghiệm những lĩnh vực mới, đồng thời tìm kiếm những mục tiêu mới. Điều đó giúp em mở rộng góc nhìn về cuộc sống và thế giới.

Lê Thụy Lam Khanh (bên trái) tại Giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: NVCC

Theo Khanh, nguồn năng lượng giúp em theo đuổi nhiều đam mê đến từ hai yếu tố: Thể chất và sự hứng thú với những điều mình làm.

“Việc thường xuyên tập luyện thể thao giúp em có sức bền tốt. Đồng thời, cảm giác mình đang tiến bộ và liên tục khám phá những điều mới khiến em luôn hào hứng, có động lực”.

Không chỉ “đa tài”, Lam Khanh còn duy trì GPA 4.0 trong suốt những năm THPT, đạt TOEFL iBT 111/120, giành nhiều giải thưởng học thuật như giải Nhì cuộc thi sáng tạo của Queen's University, giải thưởng Công nghệ WETECH và được học bổng tài năng của trường Wellspring trong nhiều năm.

Mong muốn học tập trong môi trường quốc tế

Việc được đi nhiều nước để tham gia thi đấu và giao lưu quốc tế đã góp phần giúp Khanh thay đổi cách nhìn về thế giới và tương lai.

“Khi tiếp xúc với những người đến từ nhiều quốc gia, em nhận ra cùng một vấn đề sẽ có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Điều đó khiến em cởi mở hơn, biết lắng nghe hơn và học cách tôn trọng sự khác biệt”.

Từ những trải nghiệm ấy, Khanh xác định mục tiêu trở thành một nhà ngoại giao.

“Em không chỉ muốn phát triển bản thân trong môi trường quốc tế mà còn mong muốn mang những gì học được trở về đóng góp cho Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại và hợp tác quốc tế”, Khanh nói.

Lam Khanh từng giành huy chương đồng ở Giải Vô địch đấu kiếm quốc gia. Ảnh: NVCC

Khi xây dựng hồ sơ du học Mỹ, Khanh không cố gắng liệt kê thật nhiều thành tích mà tập trung kể một câu chuyện nhất quán về hành trình trưởng thành của bản thân.

“Em muốn ban tuyển sinh thấy rằng mình định hướng rõ ràng về lộ trình học tập và nghề nghiệp tương lai. Đó không phải là việc liệt kê thành tích mà là câu chuyện về quá trình vượt qua chính mình để trở thành phiên bản tốt hơn”, Khanh chia sẻ.

Theo Khanh, mỗi phần trong hồ sơ đều được xây dựng để bổ trợ cho nhau, tạo thành một “bức tranh” tổng thể rõ ràng về con người em. Từ học thuật, hoạt động ngoại khóa đến bài luận đều hướng tới mục tiêu học quan hệ quốc tế để trở thành một nhà ngoại giao chuyên nghiệp.

Chính cách tiếp cận đó đã giúp Lam Khanh nhận được nhiều học bổng lớn từ các đại học Mỹ, trong đó có học bổng President Academic Scholarship tại George Washington University với 150.000 USD cho 4 năm, học bổng President Scholarship 88.000 USD tại American University, Rutgers University với học bổng Chancellor Scholarship trị giá 84.000 USD và được nhận vào hệ sinh viên tài năng… Khanh dự định sẽ theo học ngành Khoa học Chính trị tại George Washington University.

Tới đây, Khanh sẽ lên đường du học. Trong 4 năm tiếp theo, nữ sinh mong muốn vừa học tốt chuyên ngành, vừa tích cực tham gia các hoạt động để tích lũy trải nghiệm thực tiễn. “Em hy vọng trở thành một người có tư duy độc lập, hiểu biết sâu sắc về các vấn đề toàn cầu và sẵn sàng đóng góp cho Việt Nam trong lĩnh vực đối ngoại”, Khanh chia sẻ.