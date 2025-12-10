Theo báo cáo, ngày 5/12, em N.T.K.N. (lớp 10A2, Trường THPT Lương Thế Vinh) bị một nhóm học sinh lớp 8 của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đánh tại khu vực bờ kè suối Đaklop (xã Kbang), cách trường khoảng 800m. Trong lúc em N. bị vây đánh, một học sinh đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc.

Sau khi bị đánh, em N. đã nghỉ học không lý do kể từ ngày 5/12. Giáo viên chủ nhiệm đã nhiều lần liên hệ với phụ huynh nhưng không thành, sau đó đã cử học sinh đến nhà tìm hiểu cũng không gặp được N.

Em N. bị 3 học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vây đánh. Ảnh cắt từ clip

Tối 9/12, đoạn clip ghi lại vụ việc được gửi cho dì của N. và sau đó đăng lên Facebook, gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Sau khi nắm được thông tin, giáo viên chủ nhiệm của N. đã liên hệ với gia đình để xác minh vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là N. và nhóm học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm có biết nhau và mâu thuẫn từ năm học trước - thời điểm N. còn là học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Hồng Phong. Khi N. lên lớp 10, mâu thuẫn tiếp tục kéo dài và dẫn đến vụ việc trên.

Theo Trường THPT Lương Thế Vinh, hiện nhà trường chưa gặp trực tiếp em N. và nhóm học sinh liên quan nên chưa thể làm rõ toàn bộ diễn biến. Nhà trường sẽ phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm và phụ huynh để xác minh vụ việc.