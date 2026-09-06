Cháy lớn bùng phát tại một xưởng gỗ ở Bắc Ninh từ khoảng 18h, cột khói đen cao hàng chục mét bao trùm khu vực. Hiện tại, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.
Theo thông tin ban đầu, khi nhận được tin báo vụ cháy, Đội PCCC&CNCH khu vực số 13 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đã điều 2 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tìm kiếm, cứu nạn và chữa cháy.
Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, bên trong căn hộ có ba mẹ con. Phát hiện vụ cháy, cả ba mẹ con đã kịp chạy thoát ra ngoài an toàn.
Đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau khoảng 15 phút, không gây thiệt hại về người.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Lực lượng chức năng bước đầu nhận định nguyên nhân vụ cháy nhà tại Khu đô thị An Bình Tân (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa), khiến mẹ chồng và con dâu tử vong.
Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hai nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), đã tử vong do bị thương quá nặng.