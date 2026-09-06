Theo thông tin ban đầu, khi nhận được tin báo vụ cháy, Đội PCCC&CNCH khu vực số 13 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đã điều 2 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tìm kiếm, cứu nạn và chữa cháy.

Ngọn lửa đỏ rực tại căn hộ tầng 9 của chung cư. Ảnh: P.A

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, bên trong căn hộ có ba mẹ con. Phát hiện vụ cháy, cả ba mẹ con đã kịp chạy thoát ra ngoài an toàn.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau khoảng 15 phút, không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.