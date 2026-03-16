Ngày 16/3, trao đổi với PV, chị Hoa Th. H. (SN 1990) – mẹ của em Nguyễn H. Nh. (SN 2012, học sinh lớp 8, trú xã Thiên Lộc, TP Hà Nội) – cho biết con gái chị đã trở về nhà sau một thời gian mất liên lạc với gia đình.

Nữ sinh Nh. đã trở về nhà an toàn. Ảnh: GĐ nữ sinh cung cấp

Theo chị H., trước khi rời quê ngoại ở Nghệ An ra Hà Nội, Nh. đi cùng một người bạn trai cùng xã. Kể từ đó, gia đình không thể liên lạc được với em.

“Trước khi đi, con mang theo hơn 5 triệu đồng và một chiếc máy tính xách tay. Số tiền đó con dùng để ăn uống và thuê phòng trọ tại Bắc Ninh.

Đến khi tiêu hết tiền, con có về gần nhà nhưng không dám vào. Chỉ khi không còn cách nào khác, con mới quyết định về nhà và thú nhận mọi chuyện”, chị H. kể.

May mắn, trong suốt thời gian ở bên ngoài, theo lời gia đình, Nh. không bị xâm hại. Chiếc máy tính mang theo vẫn còn, chỉ có số tiền đã được em chi tiêu hết trong thời gian thuê trọ và sinh hoạt.

Trong thời gian gia đình đăng tin tìm kiếm, chị H. cho biết đã nhận được nhiều cuộc gọi lạ yêu cầu chuyển tiền chuộc với lời hứa cung cấp thông tin về con gái. Tuy nhiên, nhờ được PV VietNamNet tư vấn nên gia đình đã không rơi vào bẫy lừa đảo.

“Qua sự việc này, tôi thật sự cảm ơn các cơ quan chức năng và báo VietNamNet đã kịp thời đăng tải thông tin, hỗ trợ tìm kiếm con tôi. Bây giờ con đã trở về nhà an toàn, đó là niềm vui lớn nhất đối với gia đình”, chị H. chia sẻ.

Trước đó, ngày 3/3, Công an TP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận trình báo của gia đình về việc em Nguyễn H. Nh. rời khỏi nhà từ chiều 19/2 và không thể liên lạc được.

Theo gia đình, trước Tết Nguyên đán, ba mẹ con chị H. về thăm quê ngoại tại xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An; trong thời gian ở đây không xảy ra mâu thuẫn gì.

Tuy nhiên, đến chiều 19/2, Nh. mang theo ba lô rời Nghệ An ra Hà Nội. Lo lắng cho sự an toàn của con, gia đình đã trình báo công an địa phương tại Nghệ An, sau đó tiếp tục báo Công an TP Hà Nội để phối hợp tìm kiếm.

Hiện Nh. đã trở về nhà và tham gia kỳ thi giữa học kỳ 2 tại trường trên địa bàn xã Thiên Lộc, Hà Nội.