Liên quan vụ người phụ nữ lấy đồ, bắt nữ sinh quỳ giữa đường ở Hà Nội, ngày 23/12, PV VietNamNet có mặt tại ngõ 1, ngách 1 đường Trần Quốc Hoàn (phường Cầu Giấy, Hà Nội) – nơi xảy ra vụ việc – để ghi nhận ý kiến người dân xung quanh.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Theo lời người dân, khoảng 11h30 ngày 15/12, khu vực này bỗng nhiên náo loạn bởi tiếng cãi vã gay gắt giữa hai người phụ nữ, trong đó một cô gái trẻ liên tục van xin để được nhận lại một gói hàng.

Thay vì nói chuyện ôn hòa, người phụ nữ lớn tuổi bất ngờ lớn tiếng quát tháo, chửi bới cô gái ngay giữa đường. Không khí trở nên căng thẳng, ồn ào, nhiều người hiếu kỳ dừng lại theo dõi.

Bà Nguyễn Thị T. (60 tuổi), sống gần nơi xảy ra vụ việc, cho biết thấy hai bên lời qua tiếng lại quá lâu nên đã đến gần tìm hiểu. “Khi tôi tới nơi, người phụ nữ lớn tuổi tỏ ra rất hung hăng, liên tục chửi bới cô gái. Hỏi ra mới biết bà này đã lấy gói hàng của cô gái nhưng không chịu trả lại, dù cô ấy liên tục van xin”, bà T. kể.

Không dừng lại ở đó, theo bà T., người phụ nữ còn có hành vi đánh cô gái, khiến nhiều người xung quanh vô cùng phẫn nộ. Trước tình huống căng thẳng, bà T. cùng một số người dân đã đứng ra can ngăn, khuyên người phụ nữ lớn tuổi nên cư xử đúng mực và trả lại tài sản.

"Khi được can ngăn, bà ấy không những không dừng lại mà vẫn tiếp tục mắng chửi rất thậm tệ, thậm chí còn ép cô gái phải quỳ xuống xin lỗi mới chịu trả đồ”, bà T. bức xúc nói.

Đối tượng Phương Thị Nga. Ảnh: CACC

Thấy vậy, nhiều người dân kiên quyết phản đối, yêu cầu người phụ nữ chấm dứt việc làm sai trái. “Chúng tôi nói rõ, người lớn thì phải cư xử cho đúng đạo lý, không thể bắt nạt người yếu thế như vậy. Vậy mà bà ấy còn trừng mắt với tôi”, bà T. cho biết thêm.

Chỉ đến khi thấy nhiều người xung quanh tỏ thái độ gay gắt và dọa báo công an, người phụ nữ này mới chịu dừng lại, ném trả gói hàng cho cô gái rồi rời khỏi hiện trường.

Liên quan vụ việc, ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Phương Thị Nga (SN 1970, trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra, khoảng 10h25 ngày 15/12, Phương Thị Nga đi chợ và di chuyển qua ngách 12, ngõ 31 Trần Quốc Hoàn. Tại đây, Nga phát hiện một gói hàng đặt dưới gầm xe máy điện. Quan sát xung quanh không thấy ai trông coi, đối tượng đã lấy gói hàng rồi lái xe rời đi.

Phát hiện tài sản bị mất, chị T. (SN 2006, chủ gói hàng) lập tức đuổi theo. Khi đến khu vực ngách 1, ngõ 1 Trần Quốc Hoàn, gói hàng rơi xuống đường, Nga dừng xe, nhặt lại và cất vào cốp.

Khi chị T. xin lại tài sản, Nga không những không trả mà còn chửi bới, hành hung nạn nhân. Thậm chí, đối tượng còn ép nữ sinh quỳ xin mới chịu trả đồ. Sau đó, Nga mở cốp xe, ném thẳng gói hàng vào mặt chị T. rồi tiếp tục đánh nạn nhân. Sự việc chỉ dừng lại khi nhiều người dân can thiệp.

Sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Cầu Giấy đã xác minh, triệu tập Phương Thị Nga đến làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ Phương Thị Nga để điều tra. Theo hồ sơ, đối tượng từng có một tiền án và một tiền sự liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.