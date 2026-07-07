Lễ tốt nghiệp đại học là một trong những sự kiện đáng nhớ của quãng đời sinh viên. Với nhiều bạn trẻ, đó là ngày được khoác lên mình tấm áo cử nhân, ghi lại những khoảnh khắc đẹp cùng cha mẹ, người thân. Thế nhưng, với Nguyễn Thị Trang - nữ sinh sinh năm 2004 vừa tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế tại Học viện Ngân hàng, ngày tốt nghiệp diễn ra theo một cách khác khi em không còn người thân nào trong gia đình ở bên.

Thay vì chuẩn bị hoa hay mời người nhà tới dự lễ, trước buổi nhận bằng tốt nghiệp, Trang lặng lẽ ra tiệm hàng mã chọn từng bộ quần áo giấy để hóa vàng cho mẹ và ông bà ngoại.

“Trong ngày lễ tốt nghiệp, mọi người thường có bố mẹ và người thân chung vui, đều xúng xính trong những bộ trang phục đẹp. Em muốn mua ‘quần áo mới’ gửi đến mẹ và ông bà ngoại và tin rằng trong ngày lễ tốt nghiệp của mình, người thân cũng sẽ tới dự bằng một cách nào đó và có đồ đẹp mặc ở ngày trọng đại”, Trang nghẹn giọng chia sẻ với VietNamNet.

Những bộ quần áo giấy và vàng mã được Trang tỉ mỉ chuẩn bị để hóa cho mẹ và ông bà trước lễ tốt nghiệp, với niềm tin người thân sẽ đến chung vui theo cách riêng. Ảnh: NVCC

Xuyên suốt câu chuyện của mình, Trang không cầm được nước mắt.

Trang kể, từ nhỏ, em sống cùng mẹ và bà ngoại tại một ngôi nhà nhỏ ở xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là tỉnh Phú Thọ). Ông ngoại mất khi em tròn 1 tuổi. Những lần hỏi về bố, Trang chỉ nhận được câu trả lời "đã mất tích nhiều năm" từ mọi người xung quanh.

Năm Trang lên lớp 8, bà ngoại qua đời sau một cơn tai biến, từ đó, hai mẹ con em chỉ biết dựa vào nhau.

Sự nghiệt ngã của cuộc đời chưa dừng lại. Chỉ 4 năm sau, khi Trang bước vào lớp 12, ngay trước buổi họp phụ huynh đầu tiên, em nhận được tin “sét đánh”, mẹ bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về và qua đời đột ngột.

“Lúc đó, em vừa đau buồn, suy sụp, vừa như mất phương hướng”, Trang nhớ lại.

Sau tang lễ của mẹ, Trang mới được người thân kể về việc bố ruột của em đã mắc bệnh tâm thần nhiều năm và tâm tính không còn ổn định, minh mẫn.

Căn nhà nhỏ gắn bó với tuổi thơ của Trang cùng mẹ và ông bà ngoại. Ảnh: NVCC

Mẹ mất, không còn người thân ruột thịt bên cạnh, cô gái 18 tuổi khi đó hoang mang với tương lai bất định. Một số người trong dòng họ khuyên Trang cố học hết THPT, xin vào một công ty làm công nhân rồi lập gia đình, thay vì tiếp tục thi đại học.

Nhưng nhớ lời mẹ, vượt qua mất mát, Trang quyết tâm tiếp tục học.

“Động lực lớn nhất để em đến được ngày hôm nay là nhờ mẹ. Khi còn sống, mẹ em rất coi trọng sự học, quý những người có học thức và mong muốn em cũng vậy. Mẹ nói nếu học tốt, em sẽ không phải sống cuộc sống khổ sở như mẹ khi cả đời chỉ đi làm mướn, chân lấm tay bùn. Mẹ từng bảo, dù phải cầm cố sổ đỏ, nhất định vẫn cho em học đại học tới cùng”, Trang nghẹn ngào kể.

Sau khi mẹ qua đời, Trang quyết định vẫn ở tại ngôi nhà cũ với đầy ắp kỷ niệm, tự lo cuộc sống của mình, thay vì ở nhờ nhà họ hàng. Được sự động viên của bạn bè, thầy cô và những người thân họ hàng, Trang dần trở lại với cuộc sống thường nhật khi vắng mẹ.

Ngoài thời gian học tập ở trường, để trang trải cuộc cuộc, Trang tìm công việc làm thêm, từ phụ quán cà phê, rửa bát thuê... Cùng với số tiền từ học bổng học sinh vượt khó của tỉnh, em vẫn xoay xở đủ để mưu sinh.

“Sống không người thân thực sự rất khó, nhưng em luôn cảm nhận như mẹ vẫn ở nhà. Dù chỉ qua di ảnh, mẹ vẫn là người em thường tâm sự mọi chuyện”, Trang nói.

Trang cho biết nhà em vốn chỉ có 1 bộ bàn ghế, còn giường, tủ được mọi người cho sau khi mẹ em qua đời. Ảnh: NVCC

Không có điều kiện đi học thêm như bạn bè đồng trang lứa, song bằng nghị lực, Trang vẫn học tốt và đạt 28,25 điểm, trúng tuyển vào Học viện Ngân hàng 4 năm trước. “Lúc đó, em nhập học bằng tiền vay mượn mọi người, đến giờ vẫn chưa trả hết”, Trang tâm sự.

Lên Hà Nội học, Trang tự nhủ sẽ cất mọi chuyện ở quê thật sâu vào lòng, để sống và học tập như mọi người.

Trang xin ở ký túc xá và “chỉ nhớ rằng ăn cơm nhiều hơn thức ăn”.

Nữ sinh làm đủ nghề để có tiền trang trải học phí, sinh hoạt, từ rửa bát thuê, gia sư, trợ giảng tới chạy sự kiện, giao hàng. Cuộc sống của Trang cứ thế diễn ra suốt 4 năm đại học và em gần như không cho phép mình nghỉ ngơi. “Em chỉ nhớ là mình đã đi làm rất nhiều. Trung bình mỗi ngày em đi làm thêm 6-8 giờ. Thậm chí có những ngày làm 12-14 giờ, có khi không nhìn thấy mặt trời”, Trang chia sẻ.

Bức ảnh được Trang nhờ AI ghép thêm hình của mẹ đứng cùng trong ngày lễ tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Tuy vậy, cô gái trẻ vẫn không để mẹ ở nơi xa phiền lòng với điểm trung bình chung tích lũy 3,34/4 và tốt nghiệp loại giỏi của Học viện Ngân hàng.

Sau tốt nghiệp, Trang đang ứng tuyển công việc trong lĩnh vực tín dụng tại một ngân hàng. Dù công việc chưa mang lại ngay mức thu nhập cao, em vẫn tin vào hành trình tự lập của mình.

“Những khó khăn nhất của cuộc đời có lẽ em đã trải qua cả rồi. Với những thách thức ở chặng đường phía trước, em tin nếu mình nỗ lực thì sẽ vượt qua”, Trang nói.