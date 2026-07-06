Điểm sàn của ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2026 và quy tắc quy đổi điểm xét tuyển như sau:

Thí sinh đã được duyệt hồ sơ đăng ký dự tuyển theo các phương thức 2, 4, 5 trên hệ thống đăng ký dự tuyển của ĐH Công nghiệp Hà Nội, có thể đăng nhập và tra cứu kết quả đăng ký dự tuyển qua tài khoản đăng ký và tại website: https://xettuyen.haui.edu.vn/tra-cuu.

Dù đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ĐH Công nghiệp Hà Nội, thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7.

Năm 2026, ĐH Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển 8.300 chỉ tiêu cho 71 ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy (trong đó có 15 chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh; 4 chương trình đào tạo mới gồm: Công nghệ sinh học, Trí tuệ nhân tạo, Vi mạch bán dẫn, Công nghệ vật liệu).

Sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Năm nay, ĐH Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh theo 5 phương thức:

- Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh.

- Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố; thí sinh có chứng chỉ quốc tế kết hợp với điểm tổng kết học bạ cả năm lớp 10, 11, 12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển. Điều kiện đăng ký dự tuyển là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 có điểm tổng kết học bạ của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7 trở lên.

- Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

- Xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2026 do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức. Điều kiện đăng ký dự tuyển là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 có điểm tổng kết học bạ của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7 trở lên.

- Xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá tư duy năm 2026 do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức. Điều kiện đăng ký dự tuyển là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 có điểm tổng kết học bạ của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7 trở lên.