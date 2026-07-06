Năm ngoái, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa dẫn đầu điểm chuẩn Trường ĐH Xây dựng Hà Nội với 27 điểm. Các ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (26), Kỹ thuật điện (25,75), Kỹ thuật cơ khí và Công nghệ thông tin (cùng 25,6) cũng nằm trong nhóm có điểm trúng tuyển cao của trường.

Dải điểm chuẩn các ngành đào tạo của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội năm 2025 dao động từ 21 đến 27 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất năm ngoái là Kiến trúc cảnh quan với 20,4 điểm.

VietNamNet tổng hợp điểm chuẩn vào Trường ĐH Xây dựng Hà Nội (theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, các phương thức khác được quy đổi tương đương) trong 5 năm gần đây để học sinh, phụ huynh tham khảo trước khi đăng ký xét tuyển đại học năm 2026:

Năm 2026, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội tuyển sinh bằng các phương thức:

- Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kết quả thi các môn năng khiếu (đối với chương trình đào tạo có xét tuyển môn năng khiếu).

- Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) kết hợp với điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT.

- Xét kết quả các kỳ thi do các cơ sở giáo dục đại học khác tổ chức (TSA, SPT, V-SAT).

- Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Khuôn viên Trường ĐH Xây dựng Hà Nội.

Đáng chú ý, năm nay, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội có 31 ngành/chuyên ngành được áp dụng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ (cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược). Theo đó, sinh viên đại học thuộc ngành, chương trình đủ điều kiện sẽ được nhận học bổng với các mức từ 3,7 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng/tháng.