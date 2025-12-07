Trong 3 năm thực hiện, dự án “Được học” đã kết nối thành công gần 2.000 nhà tài trợ và trao gần 900 laptop cũ đã sửa chữa cho sinh viên người DTTS khó khăn ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An và Thái Nguyên - Ảnh: NVCC

Lầu Nguyễn Hương Giang, dân tộc Mông, sinh viên năm thứ 4 Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trong những sinh viên được vinh danh tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022. Khi còn ngồi trên giảng đường đại học, Hương Giang đã tích cực thực hiện các dự án phát triển cộng đồng tại vùng đồng bào DTTS.

Hai dự án, một tâm nguyện

Quê của Lầu Nguyễn Hương Giang ở bản Sơn Thành, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An – một xã giáp biên giới Việt - Lào. Nơi bản nghèo xa xôi, hành trình đeo đuổi con chữ của những đứa trẻ miền sơn cước đầy nhọc nhằn, khó khăn. Thấu hiểu điều đó, từ trong suy nghĩ, Hương Giang tâm niệm sẽ đóng góp sức trẻ cho mục tiêu phát triển cộng đồng vùng đồng bào DTTS.

Suy nghĩ, ý tưởng có ngay từ thời Giang rời núi về thành phố học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, phải đến khi bước vào môi trường sinh viên – Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thì Giang mới có cơ hội thực hiện.

Ngay trong năm đầu tiên của thời sinh viên, cô nữ sinh xứ Nghệ đã cùng những người bạn chung chí hướng đã triển khai 2 dự án rất ý nghĩa nằm trong hệ sinh thái Nuôi em. Mới đây, hai dự án “Được học” và “Sách này là để xây trường” đều do Giang quản lý, điều hành với mục đích hỗ trợ, phát triển cộng đồng học sinh, sinh viên DTTS trong lĩnh vực giáo dục.

Những chiếc laptop cũ đã được trao đến tay những sinh viên nghèo - Ảnh: NVCC

Theo đó, dự án “Được học” có mục tiêu trọng tâm là hỗ trợ máy tính xách tay (laptop) cũ cho sinh viên khó khăn là đồng bào các DTTS. Còn dự án “Sách này là để xây trường” là kêu gọi đóng góp và bán lại sách cũ để gây quỹ xây dựng trường học vùng DTTS, thông qua tài khoản Trung tâm tình nguyện quốc gia Việt Nam.

Trong 3 năm thực hiện, dự án “Được học” đã kết nối thành công gần 2.000 nhà tài trợ và trao gần 900 chiếc laptop đã qua sử dụng cho sinh viên người DTTS khó khăn ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An và Thái Nguyên. Cùng với đó, dự án “Sách này là để xây trường”, đã quyên góp hơn 100 triệu đồng cho hoạt động xây dựng trường học vùng cao thông qua thu gom và bán lại sách cũ. Điều rất đặc biệt, từ người quản lý, đến đội ngũ tình nguyện viên lên đến hằng trăm người vận hành hai dự án này đều là thanh niên DTTS.

Giang chia sẻ: "Em luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng để phấn đấu thực hiện. Hy vọng, với những dự án ý nghĩa trên, sẽ có thêm nhiều mạnh thường quân đồng hành để có thể tiếp tục giúp đỡ thêm các trường hợp học sinh, sinh viên người DTTS khó khăn khác. Em cũng mong rằng, hai dự án này, sẽ tạo động lực và cơ hội để các bạn học sinh, sinh viên người DTTS phát triển bản thân, để vun đắp cho tương lai tốt đẹp hơn".

Dự án “Sách này là để xây trường” hoạt động với ý nghĩa kêu gọi sách cũ và bán những quyển sách đó để gây quỹ 100% vào mục tiêu xây dựng trường học vùng đồng bào DTTS, thông qua tài khoản Trung tâm tình nguyện quốc gia Việt Nam - Ảnh: NVCC

Với tâm nguyện vì sự phát triển cộng đồng vùng đồng bào DTTS, Hương Giang cùng các bạn tình nguyện viên còn kêu gọi thành công các khóa học miễn phí gồm Tiếng Anh, Tin học, phát triển bản thân... cho các bạn sinh viên thuộc diện được trao tặng máy tính.

Vượt qua giới hạn bản thân

Bố của Giang là người Mông, còn mẹ là người Kinh. Họ gặp nhau trên mảnh đất biên cương xứ Nghệ. Và rồi, tình yêu nghề, yêu mảnh đất bộn bề gian khó, yêu những đứa trẻ miền sơn cước thiếu thốn của bố mẹ, đã “truyền lửa” để Giang viết tiếp hành trình của mình. Hành trình ấy có cả việc vượt qua giới hạn bản thân, để hành động “vì một tương lai tươi sáng” cho học sinh, sinh viên khó khăn người DTTS.

Ông Lầu Bá Súa, bố của Giang, hiện là giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tây Sơn tâm sự: "Vợ chồng tôi chỉ định hướng thôi, còn lại là sự quan tâm của thầy cô, sự nỗ lực của Giang. Chúng tôi dạy Giang rằng, ở môi trường nào thì con cũng phải cố gắng để trở thành người có ích cho xã hội. Nếu có cơ hội, thì hãy đồng hành, giúp đỡ người dân vùng đồng bào DTTS, vì họ quá nhiều khó khăn".

Quá trình vận hành 2 dự án kể trên, Giang mãi ấn tượng về một nữ sinh dân tộc Thái ở Sơn La. Giang kể, dẫu đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng bạn ấy đã không tiếp tục theo đuổi hành trình vào đại học và phải dừng 1 năm để đi làm công nhân. Bạn ấy nhận ra, nếu đi làm công nhân sẽ không thể phát triển, sẽ không thể có tri thức. Và rồi cô gái dân tộc Thái đã trở thành tân sinh viên sau đó 1 năm bằng sự nỗ lực, quyết tâm.

Trong những nỗ lực phát triển cộng đồng, Giang đã kêu gọi, hỗ trợ hàng trăm áo ấm cho học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tây Sơn - Ảnh: NVCC

Với Giang, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là bước đệm để bản thân cô hoàn thiện chính mình, chuẩn bị tốt những hành trang để vươn xa hơn trên hành trình chinh phục chính mình. Từ lối tư duy độc lập, phản biện và không ngừng cầu tiến, Giang có suy nghĩ: Học đại học là môi trường để mỗi sinh viên tu dưỡng về nhân cách, đạo đức và ý thức cao về một công dân có trách nhiệm của đất nước trong tương lai.

Bằng những nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, Lầu Nguyễn Hương Giang vinh dự là 1 trong 7 đại diện của Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu dành cho trẻ em và thanh thiếu niên ASEAN 2025 (ACYCS 2025) tại Langkawi, Malaysia. ACYCS 2025 là diễn đàn quy tụ nhiều đại biểu trẻ từ các quốc gia ASEAN với độ tuổi từ 15 - 25, nhằm trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau xây dựng các giải pháp sáng tạo để ứng phó với biến đổi khí hậu.

"Đến với ACYCS 2025, em muốn chia sẻ về một nhóm tình nguyện viên người DTTS tham gia các hoạt động tình nguyện để thúc đẩy giáo dục, đồng thời bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó em cũng muốn học hỏi thêm về suy nghĩ và quan điểm của các bạn thanh thiếu niên tại ASEAN trong quá trình ứng phó với biến đổi khí hậu", Giang cho biết.

Trên trang cá nhân, Hương Giang từng chia sẻ câu chuyện về việc cần phải thoát ra khỏi vỏ ốc của chính mình. Dường như đó cũng là hành trình mà cô gái người Mông nơi bản làng biên cương xứ Nghệ đã trải qua. Giang tâm sự: "Càng trải nghiệm, em càng thấy được giới hạn của mình. Muốn thoát ra khỏi giới hạn của mình là cần phải hành động thực sự. Khi mình hành động một cách chăm chỉ và tỉnh táo trong quyết định thì tự nhiên đến một thời điểm nào đó, mình sẽ nhận ra mình đã vượt qua được giới hạn của bản thân".