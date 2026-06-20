Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã trao quyết định của Thủ tướng về việc chuyển Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội thành ĐH Công nghiệp Hà Nội cho ban lãnh đạo nhà trường.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn (thứ ba từ phải sang trái) trao quyết định của Thủ tướng về việc chuyển Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội thành ĐH Công nghiệp Hà Nội cho ban lãnh đạo nhà trường. Ảnh: Thanh Hùng

Ông Kiều Xuân Thực, Giám đốc ĐH Công nghiệp Hà Nội cho hay, đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi tổ chức mà là sự chuyển mình về tầm vóc, sứ mệnh, phương thức quản trị và mở ra không gian phát triển mới.

“Khi đã trở thành đại học, xã hội không chỉ hỏi chúng ta có bao nhiêu sinh viên hay bao nhiêu chương trình đào tạo. Xã hội sẽ hỏi sinh viên tốt nghiệp làm được gì, tạo được giá trị gia tăng gì cho doanh nghiệp, cho xã hội; nghiên cứu của chúng ta giải quyết được bài toán nào, phát triển được công nghệ gì để đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội; quản trị đại học có minh bạch, hiệu quả, hiện đại hay không", ông Thực nói.

Theo ông Thực, công nghệ thay đổi rất nhanh, chương trình đào tạo, năng lực giảng viên và hệ thống quản trị nếu không đổi mới liên tục sẽ tụt lại phía sau. Trong cạnh tranh và hội nhập, lợi thế bền vững không đến từ khẩu hiệu, mà đến từ chất lượng thật, hiệu quả thật và năng lực tạo ra giá trị thật.

Ông Thực cho biết, bước vào giai đoạn phát triển mới, ĐH Công nghiệp Hà Nội định hướng trở thành một đại học đổi mới sáng tạo, có uy tín cao trong khu vực, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Ông Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương trao trao quyết định bổ nhiệm ông Kiều Xuân Thực (thứ hai từ phải sang trái) giữ chức Giám đốc ĐH Công nghiệp Hà Nội và các quyết định bổ nhiệm phó giám đốc). Ảnh: Thanh Hùng

Tại buổi lễ, ông Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng trao các quyết định bổ nhiệm Giám đốc ĐH Công nghiệp Hà Nội cho ông Kiều Xuân Thực; bổ nhiệm Phó giám đốc cho các ông: Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1970), Phạm Văn Đông, Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1978).

Ông Hùng cũng bày tỏ sự tin tưởng ĐH Công nghiệp Hà Nội sẽ phát huy tốt thời cơ mới, tổ chức hiệu quả mô hình mới, tạo ra kết quả và trở thành cơ sở giáo dục đại học có đóng góp ngày càng thiết thực hơn cho ngành và sự phát triển của đất nước.