Ngoài ra, Nguyễn Linh Chi còn giành được danh hiệu Sinh viên xuất sắc toàn khóa 2021-2025 của Học viện Tài chính. “Khi biết tin, em rất bất ngờ và đã bật khóc”, Linh Chi chia sẻ.

Hồi phổ thông, cô bạn theo khối B với hy vọng sẽ trở thành bác sĩ. Nhưng đến thời điểm lựa chọn nguyện vọng và chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, Linh Chi rơi vào trạng thái không biết bản thân thực sự thích gì và muốn theo đuổi ngành nghề nào. Lúc đó, cô mới bắt đầu tìm hiểu các trường thuộc những lĩnh vực khác, có cái nhìn mới về ngành tài chính, tiền tệ và cuối cùng chọn Học viện Tài chính.

Vốn học khá đều các môn, cô vẫn kịp “đổi hướng” dù điểm số không quá cao. “Trước khi Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn, có lúc em đã nghĩ mình sẽ trượt. Khi biết mình vừa đủ điểm trúng tuyển (26,1), em như vỡ òa. Sau đó, nghe các bạn chia sẻ, em có chút tự ti vì điểm của mình chỉ vừa đủ đỗ ngành Tài chính - Ngân hàng. Ngay từ lúc đó, em nghĩ rằng điểm xuất phát của mình có thể thấp nhưng không được mãi ở vị trí đó. Giờ đây, sau 4 năm, em đã ‘lội ngược dòng’ thành công”, Linh Chi kể.

Nguyễn Linh Chi trở thành thủ khoa tốt nghiệp đầu ra Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm của Học viện Tài chính năm 2025 loại xuất sắc với điểm tích lũy 3,93/4. Ảnh: NVCC

Theo Chi, việc học không nhất thiết phải ép bản thân theo cách của người khác. “Em từng học theo lối truyền thống nhưng thấy không phù hợp và chưa hiệu quả. Từ hồi tiểu học, em đã nhận ra điều đó và thay đổi cách học liên tục để tìm ra phương pháp của riêng mình”, Chi kể.

Cô bạn thường cố gắng tập trung và tận dụng thời gian học trên lớp để ghi nhớ nội dung bài học và trọng tâm kiến thức ngay khi thầy cô giảng. Sau giờ học, Linh Chi đọc lại bài và ghi bằng bút nhớ, tô đậm các từ khóa tóm tắt.

Linh Chi cho hay, cách học ở nhà của cô khá đặc biệt, thậm chí “nghe qua, mọi người có thể không tin”. “Em sợ mình buồn ngủ và làm việc khác nên vừa học vừa xem phim, có khi liền lúc xem mấy bộ phim. Thậm chí, em xem nhiều phim nhất vào giai đoạn ôn thi. Em cảm thấy việc này giúp mình thoải mái khi học, dễ nhớ hơn và không buồn ngủ”, Linh Chi nói.

Tuy nhiên, cô bạn cho rằng cách học này có thể không phù hợp với mọi người. “Điều em muốn chia sẻ là các bạn trẻ hãy suy nghĩ và thử nhiều phương pháp học tập để xem bản thân thật sự hợp với cách học nào; cũng đừng theo một lối mòn hay bắt chước cách học của bất kỳ ai”, Linh Chi nói.

Theo Linh Chi, cách hiệu quả giúp cô ghi nhớ nhanh và nhàn hơn là dùng bút nhớ nhiều màu để ghi chú kiến thức quan trọng ngay trong tiết học, đọc lại 2-3 phút sau và ngay trước buổi học tiếp theo; các ngày sau đó, Chi ôn lại một lần nữa để đến khi ôn thi không phải nhồi nhét lượng lớn kiến thức.

Để “lội ngược dòng” ngoạn mục, Linh Chi biết ơn sự ủng hộ của gia đình. Từ nhỏ, cô quen với việc bố mẹ đi làm xa, sống cùng ông bà nội. Những lời nhắc nhở “chỉ học thật tốt mới không vất vả, không phải đi làm xa” cùng hình ảnh người thân luôn chờ đón sau mỗi buổi học đã trở thành động lực để Chi nỗ lực không ngừng, không cho phép mình dừng lại, mà phải tiến lên, thay đổi cuộc sống.

Theo Chi, 4 năm qua đã chứng minh cô lựa chọn đúng. Ngoài học tập, Chi tích cực tham gia những chuyến thực tế tham quan các ngân hàng, dự workshop có các "tiền bối" trong ngành chia sẻ.

“Thời gian đó, em không chỉ học kiến thức mà còn được các thầy cô, anh chị chỉ bảo từ phong thái làm việc, cách giao tiếp, kỹ năng sống và cả việc làm thế nào để nổi bật ở nơi làm việc. Sau 4 năm, không còn là cô sinh viên nhút nhát, thích sống ẩn mình, em đã trở thành một người hoạt ngôn, năng động và tự tin thể hiện bản thân trước đám đông, hòa nhập nhanh ở các môi trường mới”, Chi nói.

Ảnh: NVCC

Theo Linh Chi, cần cân bằng học tập và nghỉ ngơi, tránh quá sức ở giai đoạn quyết định. Ngoài ra, cần lập thời gian biểu hợp lý cho việc học tập và tham gia hoạt động đoàn thể, câu lạc bộ, ưu tiên điều quan trọng; hoàn thành từng việc một.

Linh Chi cũng áp dụng kiến thức trong sách vở vào các cuộc thi chuyên môn, đề tài nghiên cứu khoa học để nhớ sâu và hiểu rõ thực tế, giúp phát triển kỹ năng mềm như thuyết trình, phản biện và tư duy nhanh.

Lớp phó học tập lớp hành chính CQ59/15.01 cũng giành được nhiều giải thưởng như: Giải Nhất nghiên cứu khoa học khoa Ngân hàng - Bảo hiểm; giải Khuyến khích cấp Học viện năm học 2024-2025... Linh Chi còn là Phó ban chuyên môn của Câu lạc bộ Thủ lĩnh trẻ Học viện Tài chính.

“Với em đây là một cái kết đẹp cho chặng đường 4 năm đại học nhưng chỉ là khởi đầu cho hành trình tương lai đầy gian nan phía trước. Em luôn tự nhủ phải tiếp tục cố gắng, giữ được khát vọng, nhiệt huyết và ý chí không chịu khuất phục”, Linh Chi nói và cho biết sẽ tiếp tục phát triển công việc theo đúng chuyên ngành được học.

Linh Chi cho hay, ngày tốt nghiệp cũng chính là ngày em đặt bút ký hợp đồng lao động và trở thành nhân viên chính thức của một ngân hàng lớn tại Hà Nội.