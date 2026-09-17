Khánh Vy là gương mặt quen thuộc với nhiều bạn trẻ qua vai trò người dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Nữ MC có khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát và không ít lần dẫn song ngữ tại các chương trình, sự kiện lớn. Cô từng đạt IELTS 8.0.

Dưới đây là những kinh nghiệm MC Khánh Vy chia sẻ với người đang đặt mục tiêu đạt IELTS 6.0 - 7.5+.

Phần LISTENING

Ở phần thi kỹ năng này, MC Khánh Vy cho rằng nên luyện tất cả các dạng kiểm tra, thi thử có giới hạn thời gian nghiêm ngặt trên máy tính (dùng phần mềm mô phỏng hoặc website luyện thi có giao diện giống thi thật) để quen áp lực và thao tác gõ hoặc click chuột.

"Tập trung vào Section 3-4 (học thuật, nhiều thông tin nhiễu, nhiều giọng khác nhau xen kẽ trong cùng đoạn hội thoại nhóm) bởi đây là phần dễ mất nhiều điểm nhất ở trình độ cao. Bên cạnh đó, các bạn cần luyện cách nghe lấy ý ngầm định (inference) bằng cách khi nghe xong thì tự hỏi 'người nói ngụ ý gì mà không nói thẳng ra?'. Hãy luyện cả cách ghi chú tốc độ cao trong lúc nghe bài giảng dài để luyện tai với tốc độ nói tự nhiên, không phụ thuộc phụ đề", MC Khánh Vy chia sẻ.

Bên cạnh đó, cần xem lại nguyên nhân mình mắc lỗi (nghe nhầm âm, hiểu sai ngữ pháp, hay do cách diễn giải) thay vì chỉ đối chiếu đáp án, để tránh lặp lại đúng dạng lỗi đó.

Phần SPEAKING

MC Khánh Vy cho rằng nên luyện phản xạ tự nhiên, không dùng bất kỳ cấu trúc câu học thuộc nào. Bạn có thể tập trả lời ngẫu hứng với chủ đề lạ, chưa từng luyện trước, để rèn khả năng ứng biến thật.

Bạn cũng nên chủ động luyện các tình huống bị ngắt lời hoặc bị hỏi xoáy sâu bất ngờ (nhờ bạn học hoặc gia sư đóng vai giám khảo ngắt ngang giữa câu trả lời) để quen với cách giám khảo kiểm tra tính tự nhiên trong hình thức thi mới.

Ngoài ra, theo nữ MC, muốn đạt điểm IELTS cao, cần tập trung vào phát âm tự nhiên (ngữ điệu lên xuống, nối âm, nhấn trọng âm câu) và độ trôi chảy khi nói dài hơn là chỉ đúng ngữ pháp - đây là yếu tố phân biệt mức điểm 7 với 8.

Người học cũng có thể luyện thảo luận sâu các chủ đề trừu tượng (giáo dục, công nghệ, môi trường, đạo đức AI...) với người bản xứ hoặc gia sư trình độ cao; trong đó tập đưa quan điểm cá nhân có chiều sâu thay vì câu trả lời an toàn, chung chung.

Tự ghi âm buổi luyện nói, nghe lại và tự chấm theo 4 tiêu chí (sự trôi chảy, vốn từ vựng, ngữ pháp, cách phát âm), sau đó, ghi chú điểm mình yếu nhất để khắc phục cũng là cách luyện Speaking hiệu quả.

MC Khánh Vy. Ảnh: NVCC

Phần READING

Nữ MC cho rằng thí sinh cần tăng cường luyện các bài đọc mang tính học thuật, dài và có mật độ thông tin cao, khoảng 800 từ mỗi bài. Bên cạnh đó, cần rèn kỹ năng đọc nhanh nhưng vẫn xác định chính xác vị trí thông tin trong bài. Theo Khánh Vy, đây là điểm đáng lưu ý trong những thay đổi gần đây, khi các bài đọc có xu hướng chứa nhiều thông tin hơn ở hình thức thi trên máy tính.

Ở trình độ cao, thí sinh nên tập trung luyện các dạng câu hỏi khó như Matching Sentence Endings và Yes/No/Not Given, trong đó đặc biệt cần phân biệt quan điểm của tác giả với thông tin mang tính khách quan.

Ngoài việc tìm từ khóa, thí sinh cần rèn kỹ năng phân tích lập luận và logic của tác giả. Theo nữ MC, ở mức điểm từ 7.5 trở lên, nhiều câu hỏi không thể giải quyết chỉ bằng cách tìm từ khóa trong bài đọc.

Khánh Vy cũng khuyến nghị thí sinh làm bài thi thử nghiêm túc trong 60 phút cho cả 3 bài đọc trên giao diện máy tính, sau đó xem lại từng câu trả lời sai. “Có thể viết lại lý do sai bằng tiếng Anh để buộc bản thân phân tích logic thay vì chỉ xem đáp án”, nữ MC chia sẻ.

Phần WRITING

Theo MC Khánh Vy, ở Task 1, thí sinh cần tăng cường luyện các dạng bài phức tạp như sơ đồ quy trình phân nhánh hoặc biểu đồ kết hợp hai loại số liệu, đòi hỏi khả năng tổng hợp và so sánh thông tin từ nhiều nguồn trong cùng một bài viết.

Với Task 2, thí sinh nên luyện cách xây dựng lập luận cho những đề yêu cầu phân tích sâu một khía cạnh cụ thể, thay vì chỉ tập trung vào các dạng đề tổng quát. Đồng thời, cần rèn tư duy phản biện bằng cách đặt câu hỏi ngược lại vấn đề, cân nhắc nhiều góc nhìn trước khi xác định luận điểm.

Khánh Vy cho rằng người học nên chú trọng tính liên kết và mạch lạc hơn là cố gắng sử dụng quá nhiều từ vựng khó. Bên cạnh việc lựa chọn từ ngữ phù hợp, thí sinh cần luyện cách kết nối ý giữa các đoạn một cách tự nhiên, tránh lạm dụng hoặc sử dụng máy móc các từ nối.

Ngoài ra, nên luyện viết trong điều kiện sát với phòng thi trên máy tính, với 20 phút cho Task 1 và 40 phút cho Task 2. Trong khoảng 3 phút cuối mỗi bài, thí sinh có thể dành riêng thời gian rà soát lỗi chính tả và lỗi gõ. Khánh Vy cũng khuyến nghị người học nhờ giáo viên hoặc người có kinh nghiệm chấm thi đánh giá bài viết theo 4 tiêu chí chính thức, từ đó tập trung cải thiện điểm yếu thay vì ôn luyện dàn trải.

MC Khánh Vy lưu ý đây là phương pháp ôn luyện mà cô nhận thấy hiệu quả với bản thân, vì vậy chỉ nên xem như một kênh tham khảo. Mỗi người có thể lựa chọn cách học và ôn luyện phù hợp với khả năng, mục tiêu của mình.