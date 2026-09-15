Ngày 14/9, Thẩm phán Kenneth Chan Ping-chau tại Tòa Fanling cho biết quyết định không phạt tù Li Zuer, 31 tuổi, là một ngoại lệ. Trước đó, Li thừa nhận đã khai gian rằng một cựu giảng viên của Đại học Giáo dục Hong Kong (EdUHK) viết thư giới thiệu cho cô vào tháng 3/2024.

Trong thư, Li được đánh giá có “thành tích học tập xuất sắc”. Tuy nhiên, bức thư này do một người môi giới ở Thâm Quyến soạn theo yêu cầu của cô.

Bức thư gốc do giáo viên của Li, ông Ho Wai-yip, viết năm 2021, trong đó nhận xét cô vẫn cần cải thiện khả năng tiếng Anh. Sau đó, Li nhiều lần nộp hồ sơ vào các chương trình tiến sĩ nhưng đều không được nhận.

Thẩm phán Kenneth Chan tại Tòa Fanling cho biết ông quyết định “cho bị cáo được hưởng ngoại lệ”. Ảnh: Winson Wong/SCMP

Năm ngoái, cô được nhận vào một chương trình tiến sĩ sau khi nộp bức thư đã chỉnh sửa. Tuy nhiên, khi trường kiểm tra, ông Ho xác nhận mình không ký bức thư này.

Li nhận tội với cáo buộc dùng thủ đoạn gian dối để được cung cấp dịch vụ.

Trong quá trình xin giảm nhẹ hình phạt, luật sư của Li, Luật sư cao cấp Edwin Choy Wai-bond, cho biết cô phạm tội vì quá quyết tâm theo đuổi sự nghiệp học thuật.

Theo luật sư, Li nhiều lần nộp hồ sơ tiến sĩ nhưng không thành công. Quyết tâm theo đuổi con đường học thuật, cô đã lựa chọn sai cách.

Theo báo cáo về hoàn cảnh của bị cáo, thẩm phán Chan cho biết sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Hong Kong, Li làm giáo viên tại một cơ sở giáo dục ở Quảng Châu và được đánh giá xuất sắc trong công việc.

Thẩm phán Chan nhận định hành vi của Li là nghiêm trọng vì việc làm giả thư giới thiệu khiến các ứng viên khác mất cơ hội được tuyển vào chương trình.

“Tuy nhiên, xét thành tích giảng dạy nổi bật và việc cô luôn chấp hành pháp luật, tôi cho rằng cô chỉ bị người môi giới tác động và đã lựa chọn sai cách. Vì vậy, tôi quyết định cho cô được hưởng ngoại lệ và chấp nhận đề xuất để cô thực hiện lao động công ích”, thẩm phán nói khi tuyên án.

Theo SCMP, trong một phiên xét xử trước đó, ông Chan cho biết những bị cáo đang sinh sống ở bên kia biên giới vẫn có thể thực hiện lao động công ích, với điều kiện Cục Di trú Hong Kong phối hợp giải quyết vấn đề thị thực.