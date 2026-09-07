Ngày 3/9, Nhóm Điều tra Đặc biệt (SOG) thuộc cảnh sát bang Rajasthan bắt Deendayal Molpuria, 46 tuổi, với cáo buộc giúp một thí sinh có được bằng thạc sĩ tiếng Hindi giả của Đại học Mewar để đáp ứng điều kiện dự tuyển.

Theo cơ quan điều tra, người này bị cáo buộc giúp chuẩn bị bằng và bảng điểm giả, sau đó chuyển cho thí sinh. Sau khi bị bắt, Deendayal được đưa ra tòa và bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Vụ việc bắt đầu từ quá trình xác minh hồ sơ của kỳ thi tuyển giảng viên tiếng Hindi do Ủy ban Dịch vụ Công Rajasthan (RPSC) tổ chức năm 2022.

Từ một tấm bằng giả đến 16 người bị bắt

Trong quá trình kiểm tra hồ sơ, RPSC gửi bằng cấp của các ứng viên đến Đại học Mewar để xác minh. Trường thông báo không cấp một số bằng thạc sĩ được các ứng viên sử dụng, qua đó phát hiện dấu hiệu gian lận bằng cấp.

Trong số này có hai nữ ứng viên nộp bằng và bảng điểm thạc sĩ tiếng Hindi mang tên Đại học Mewar nhưng không được trường cấp.

RPSC sau đó trình báo vụ việc vào tháng 3/2024 và chuyển hồ sơ để cơ quan điều tra làm rõ.

Kỳ thi tuyển giảng viên tại Rajasthan, Ấn Độ bị phát hiện có thí sinh sử dụng bằng thạc sĩ giả. Ảnh minh họa: Unsplash

Từ những tấm bằng bị nghi giả, cuộc điều tra mở rộng sang những người bị cáo buộc tham gia chuẩn bị, cung cấp hoặc làm trung gian đưa giấy tờ giả cho các ứng viên.

Nghi vấn cấp bằng cho người không theo học

Kết quả điều tra cho thấy một số người làm việc hoặc từng làm việc tại Đại học Mewar bị bắt với cáo buộc liên quan đến việc chuẩn bị các giấy tờ giả, trong đó có bằng tốt nghiệp và bảng điểm.

Một số người khác bị cáo buộc đóng vai trò trung gian, giúp ứng viên tiếp cận các giấy tờ giả.

Đến tháng 5/2026, SOG bắt một người được cơ quan điều tra xác định có vai trò quan trọng trong vụ việc, sau thời gian người này lẩn trốn. Theo cơ quan điều tra, vụ án có thể còn liên quan đến những người ở nhiều địa phương khác và số lượng giấy tờ giả chưa được xác định đầy đủ.

Cuộc điều tra sau đó tiếp tục mở rộng. Đến tháng 7/2026, một cựu cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, thi cử của Đại học Mewar cũng bị bắt với cáo buộc liên quan đến việc cấp các giấy tờ giả.

16 người đã bị bắt

Theo The Times of India, với vụ bắt giữ mới nhất ngày 3/9, tổng số người bị bắt trong vụ án đã lên 16.

Người vừa bị bắt bị cáo buộc giúp chuẩn bị bằng và bảng điểm thạc sĩ tiếng Hindi giả cho một ứng viên tham gia kỳ thi tuyển giảng viên năm 2022.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người liên quan, cách thức tạo và cung cấp giấy tờ giả cũng như phạm vi của vụ việc.

Vụ án cho thấy tầm quan trọng của khâu xác minh văn bằng trong tuyển dụng nhân sự giáo dục. Trong trường hợp này, dấu hiệu gian lận được phát hiện khi cơ quan tuyển dụng đối chiếu văn bằng với chính trường đại học được ghi là nơi cấp bằng.