Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h45 ngày 11/2, trên đường Quang Trung (phường Dương Nội, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô.

Thời điểm trên, ô tô biển kiểm soát 30L-683.XX do một nữ tài xế điều khiển di chuyển từ Quốc lộ 21B qua nút giao Quang Trung - Quốc lộ 21B, sau đó đi ngược chiều trên đường Quang Trung.

Khi đến trước số nhà 760 Quang Trung, xe này va chạm với 4 ô tô mang biển số 30A-549.XX; 29K-035.XX; 29K-003.XX và 29H-914.XX.

Tại hiện trường, cả 5 phương tiện đều hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ tới xử lý vụ việc.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 10 cho biết vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Nữ tài xế đã được kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy và xuất trình giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục đo đạc hiện trường, giải quyết vụ tai nạn.