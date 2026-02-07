Theo thông tin ban đầu, tối nay, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), hướng từ trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài.

Tại hiện trường, 5 ô tô đâm dồn toa ở 2 làn đường sát dải phân cách giữa của cầu. Trong đó, ô tô mang BKS 98A-523.XX bị hư hỏng phần đầu; 4 xe khác bị móp méo, biến dạng cả đầu và đuôi xe.

5 ô tô va chạm ở 2 làn đường trên cầu Nhật Tân. Ảnh: H.A

3 ô tô bị hư hỏng phần đầu và đuôi xe. Ảnh: H.A

Vụ tai nạn khiến giao thông từ trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài bị ùn ứ kéo dài. Do hiếu kỳ, nhiều người điều khiển phương tiện ở chiều ngược lại đi chậm để theo dõi vụ tai nạn nên giao thông bị ùn tắc cục bộ.

Sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã điều động lực lượng đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn, phân luồng giao thông.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Đội CSGT đường bộ số 2 làm rõ.