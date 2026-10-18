Chiều 18/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đã dạo phố đi bộ Hồ Gươm, trải nghiệm các hoạt động tại Thủ đô.

Trong trang phục giản dị, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein thích thú với những phút trải nghiệm thú vị quanh Hồ Gươm. Đi bộ đúng 1 vòng quanh Hồ Gươm, Thủ tướng Liechtenstein xuất phát từ khách sạn ở phố Ngô Quyền qua các con phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay.

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas xuất hiện giản dị, khám phá phố đi bộ quanh Hồ Gươm

Đứng trên cầu Thê Húc, Thủ tướng Brigitte Haas được nghe giới thiệu về Tháp Rùa, Tháp Bút, Đài Nghiên, đền Ngọc Sơn, đặc biệt là về rùa Hồ Gươm và sự tích Hồ Gươm. Chiều cuối tuần mát mẻ của mùa Thu, trong không gian phố đi bộ, rất đông người dân Thủ đô và cả du khách nước ngoài tập trung về đây vui chơi, tham quan.

Sau khi thăm đền Ngọc Sơn, dạo ngắm Hồ Gươm, Thủ tướng Brigitte Haas đã đến cửa hàng kem Tràng Tiền nổi tiếng nằm ngay trên con phố cùng tên. Bà đã "rút ví" mua cho mình và cả đoàn tháp tùng các loại kem vị cốm, socola, vani, đậu xanh...

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas khám phá các di tích quanh Hồ Gươm

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thích thú thưởng thức kem Tràng Tiền

Thủ tướng cùng thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm trước biểu tượng "Tôi yêu Hà Nội"

Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Công quốc Liechtenstein.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá chuyến thăm cùng việc ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và các nước Khối mậu dịch tự do thương mại (EFTA) là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Công quốc Liechtenstein

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao thành tựu phát triển của Liechtenstein, đất nước có bình quân thu nhập đầu người cao nhất thế giới, tăng trưởng GDP cao, nền kinh tế có thế mạnh nổi bật về công nghiệp chế tạo công nghệ cao, trung tâm tài chính, ngân hàng và đổi mới sáng tạo...

Bày tỏ vinh dự là Thủ tướng đầu tiên của Liechtenstein thăm Việt Nam, Thủ tướng Brigitte Haas chia sẻ cảm nhận về đất nước tươi đẹp, mến khách và chúc mừng Việt Nam trở thành đất nước giàu mạnh với nền công nghiệp và kinh tế ngày càng phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bà bày tỏ ấn tượng trước việc Việt Nam ngày càng có vai trò, vị thế trong khu vực và là nước có tốc độ phát triển nhanh nhất trong khu vực hiện nay.

Thủ tướng khẳng định việc thắt chặt quan hệ chính trị sẽ tạo động lực cho phát triển kinh tế, mở đường dẫn lối cho các doanh nghiệp hai bên tìm hiểu và tăng cường các hoạt động trao đổi thương mại – đầu tư; và bày tỏ mong muốn trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Liechtenstein coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác lâu dài về kinh tế, thương mại, đầu tư, bày tỏ tin tưởng việc ký kết với Việt Nam 2 Hiệp định lần này sẽ tạo nền tảng để hai nước tiếp tục phát triển quan hệ thời gian tới trong những lĩnh vực quan tâm chung.

Thủ tướng Liechtenstein nhấn mạnh sẵn sàng chia sẻ cách thức và mô hình giúp đất nước Liechtenstein tối ưu hóa năng lực sản xuất và lực lượng sản xuất, giúp nền kinh tế đạt hiệu quả, năng suất cao.

Hai lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, mở rộng hợp tác trên các kênh nhằm tăng cường tin cậy chính trị, qua đó, tiến tới tăng cường hợp tác về kinh tế, tìm kiếm và phát huy thế mạnh, tính bổ trợ của mỗi bên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA đi vào thực thi; tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau; khuyến khích doanh nghiệp Liechtenstein mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính xanh, công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa và thiết bị y tế.

Hai nước cũng cần thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật và quảng bá hình ảnh đất nước, con người, qua đó tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.