Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025 đã tạo nên 3 cặp đấu lượt mở màn: Thái Nguyên T&T vs Than KSVN, TP.HCM II vs TP.HCM I và Hà Nội vs Phong Phú Hà Nam. So với mùa bóng trước, ngoài TP.HCM II tỏ ra hơi đuối, 5 đội bóng còn lại hứa hẹn tạo nên cuộc ganh đua đầy kịch tính.

Đội nữ TPHCM I tham vọng lần thứ 7 liên tiếp VĐQG

Theo điều lệ, các đội đấu vòng tròn 2 lượt (đi và về) tập trung tại địa phương đăng cai để tính điểm, xếp hạng từ vô địch đến thứ 6. Đội vô địch đại diện bóng đá Việt Nam tham dự AFC Champions League nữ 2026/27.

Lượt đi khởi tranh từ 4/9 đến 21/9, lượt về diễn ra từ 26/9 đến 13/10 tại Hà Nội. Hiện TP.HCM I là nhà ĐKVĐ, với 6 lần liên tiếp lên ngôi (TP.HCM có 13 lần VĐQG). Đội bóng Thành phố muốn tạo ra kỷ lục vô tiền khoáng hậu là 7 lần liên tiếp VĐQG, tuy nhiên họ đang vấp phải sự cạnh tranh lớn, đặc biệt là từ Thái Nguyên T&T và Hà Nội.

Nhờ có điểm tựa vững chắc, bóng đá nữ Việt Nam hiện vươn lên số 6 châu Á

Năm nay, giải bóng đá nữ VĐQG tiếp tục có sự đồng hành từ Thái Sơn Bắc. Đối tác này đã 14 năm liên tục giữ vai trò Mạnh thường quân cho giải bóng đá nữ VĐQG.

Theo VFF, nhờ có những điểm tựa vững chắc, bóng đá nữ Việt Nam đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có vé dự Asian Cup nữ 2026 tại Australia, và hiện xếp hạng 37 FIFA, hạng 6 châu Á.