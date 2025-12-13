ban sung 6.JPG
Trưa 13/12, hai xạ thủ Phí Thanh Thảo và Lê Thị Mộng Tuyền tranh tài ở nội dung 10 m súng trường hơi cá nhân nữ.
Đây là nội dung mà Phí Thanh Thảo được kỳ vọng sẽ giành HCV.
"Hotgirl" bắn súng dù khởi đầu tốt nhưng sau đó không duy trì được sự ổn định.
Trong khi đó, Mộng Tuyền dù còn trẻ nhưng cô thi đấu khá "lì" tại SEA Games 33. Trước đó, xạ thủ sinh năm 2004 giành HCV ở nội dung 10 m súng trường hơi hỗn hợp.
Với các VĐV nữ, việc phải vác khẩu súng ngắm bắn trong gần vài chục giây đòi hỏi họ phải tập luyện trong nhiều năm.
Chưa hết, bộ đồ mà các xạ thủ mặc cũng nặng tới hơn 10kg. Tính tổng trọng lượng trên người các xạ thủ lên tới 20kg. HLV Quốc Cường cho biết, bộ đồ các xạ thủ mặc phải có đủ độ cứng nhằm giữ cho các khớp tay, chân không bị lỏng. Ngoài ra, bộ đồ chuyên dụng này cũng tránh chấn thương khi thi đấu.
Phí Thanh Thảo không thể giành huy chương như kỳ vọng, nhưng cô vẫn còn một nội dung nữa vào ngày 14/12.
Trong khi Mộng Tuyền giành HCĐ. Hai VĐV giành HCV và HCB là người Indonesia.
Các xạ thủ được trang bị đầy đủ trong tập luyện và thi đấu.
Một khẩu súng trường hơi như này có giá lên tới 100 triệu đồng.

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)