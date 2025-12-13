Trực tiếp SEA Games ngày 13/12 - Chỉ ít phút sau khi Mỹ Tâm giành HCV cho karate Việt Nam, đến lượt Nguyễn Thanh Trường giành chiến thắng 4-1 trước võ sĩ của Indonesia trong trận chung kết hạng cân -81kg.