Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33 - Cập nhật lịch thi đấu vòng bán kết môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 mới nhất.
Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 13/12
Lịch thi đấu bóng đá Nữ SEA Games 33 - Cập nhật lịch thi đấu bóng đá Nữ tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 mới nhất tại đây.
U22 Việt Nam khẳng định sức mạnh tại bảng B SEA Games 33 bằng chiến thắng 2-0 trước Malaysia, qua đó giành ngôi đầu và đoạt vé vào bán kết.
Đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh khi giành HCV nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam, với dấu ấn lớn từ kình ngư trẻ 17 tuổi.
Karate, Taekwondo, Ju-jitsu, Thể dục dụng cụ, Điền kinh, Bơi và MMA mang về cho đoàn Việt Nam 11 HCV ngày thứ hai SEA Games 33.