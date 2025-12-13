Bảng thành tích của đoàn Việt Nam ngày 12/12:
HCV: Lê Thị Mộng Tuyền - Nguyễn Tâm Quang (Bắn súng - 10 m súng trường hỗn hợp đồng đội); Nguyễn Thị Hương - Ma Thị Thùy (canoeing; đôi nữ 200 m); Bạc Thị Khiêm (Taekwondo - 67-73 kg nữ); Khuất Hải Nam (Karate - 67 kg nam); Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ - xà kép nam); Ngô Ron - Lý Ngọc Tài (Bi sắt - đôi nam); Nguyễn Thị Thi - Nguyễn Thị Thúy Kiều (Bi sắt - đôi nữ); Nguyễn Thị Ngọc (Điền kinh - 400m); Nguyễn Quang Thuấn (Bơi - 400 m hỗn hợp nam); Nguyễn Huy Hoàng (Bơi - 1.500 m tự do nam).
HCB: Chu Văn Đức (Karate - 55 kg nam); Đinh Công Khoa (Taekwondo - 58 kg nam); Trần Đoàn Quỳnh Nam (Thể dục dụng cụ - cầu thăng bằng); Nguyễn Thị Diệu Ly (Karate - 55 kg nữ); Tạ Ngọc Tưởng (Điền kinh, chạy 400m); Trần Hưng Nguyên (Bơi - 400 m hỗn hợp nam).
HCĐ: Cấn Văn Thắng (Ju-jitsu - Ne-waza 62 kg nam); Nguyễn Tất Lộc (Ju-jitsu - Ne-waza 77 kg nam); Phùng Thị Ngọc - Tơ Đăng Minh (Ju-jitsu - Duo Mix); Phạm Minh Bảo Kha (Taekwondo - 74-80 kg nam), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo - 46-49 kg nữ); Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ - xà đơn nam); Lê Ngọc Phúc (Điền kinh, chạy 400m); Nguyễn Thúy Hiền (Bơi - 100 m tự do nữ); Trần Hưng Nguyên - Cao Văn Dũng - Jeremie Lương - Nguyễn Viết Tường (Bơi - 4x100 m hỗn hợp nam), Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Điền kinh, 100m rào)
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp SEA Games 33...
Bơi
Hai VĐV Dương Văn Hoàng Quy và Nguyễn Viết Tường đều không vượt qua vòng loại bơi 100m bướm dành cho nam.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 (cập nhật hết ngày 12/12)
Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam hôm nay 13/12