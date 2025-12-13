Vượt qua áp lực

Chiều 12/12, trên đường đua xanh nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam SEA Games 33, Nguyễn Quang Thuấn chọn cách chiến thắng không hề lặng lẽ.

Ngay từ những mét bơi đầu tiên, anh đã thể hiện sự vượt trội, tạo ra khoảng cách rõ rệt với phần còn lại của đường đua, trong đó có đồng đội đàn anh Trần Hưng Nguyên – người giành HCB.

Quang Thuấn vượt trội trên đường đua xanh

Tấm HCV thể hiện sự dứt khoát, thuyết phục, và mang dáng dấp của một nhà vô địch thực sự.

Cách Quang Thuấn làm chủ cuộc đua khiến khán giả không khỏi liên tưởng. Nhịp bơi đều đặn, khả năng chuyển kiểu mạch lạc, sự ổn định xuyên suốt 400 m, đó là những phẩm chất từng làm nên thương hiệu của Nguyễn Thị Ánh Viên.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh người chị như hiện lên bên làn nước, không phải để che khuất, mà để soi chiếu một sự tiếp nối rất đặc biệt.

Nhưng nếu chỉ dừng ở câu chuyện truyền thống gia đình, chiến thắng này sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Thực tế, Quang Thuấn đã phải đi qua một hành trình khó khăn hơn thế.

Mang danh em trai của Ánh Viên – một trong những VĐV vĩ đại nhất lịch sử thể thao Việt Nam, được báo chí khu vực gọi là “Cô Gái thép” – anh bước vào bể bơi với một áp lực vô hình mà không phải vận động viên trẻ nào cũng đủ bản lĩnh đối diện.

Ở đó mỗi thành tích đều bị đặt cạnh những kỷ lục châu lục, mỗi bước tiến đều bị so sánh với một huyền thoại sống.

Thuấn đã vượt qua áp lực từ cái bóng người chị

Vì thế, việc Thuấn dẫn đầu ngay từ đầu, bơi vượt trội và không cho đối thủ cơ hội bám đuổi mang ý nghĩa lớn hơn một tấm HCV. Đó là sự khẳng định về tâm thế.

Bước tiếp con đường của chị gái

Thuấn không chờ thời, không né tránh kỳ vọng, cũng không co mình trong an toàn.

Kình ngư sinh năm 2006 chọn cách đối diện trực diện với áp lực, biến nó thành động lực để áp đặt thế trận theo cách của riêng mình.

Trong môn bơi, 400m hỗn hợp cá nhân là nội dung khắc nghiệt bậc nhất, nơi chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể khiến mọi tính toán sụp đổ.

Duy trì thế dẫn đầu suốt cả 4 kiểu bơi đòi hỏi không chỉ thể lực, mà còn là sự tự tin và bản lĩnh thi đấu rất cao. Quang Thuấn đã làm được điều đó, một cách bình tĩnh và chính xác, như thể anh đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.

Ở phía sau, Trần Hưng Nguyên nỗ lực rút ngắn khoảng cách, nhưng sự chênh lệch là quá rõ ràng.

Khoảng cách ấy, xét cho cùng, không chỉ là chênh lệch về thời gian, mà còn là sự khác biệt về trạng thái tâm lý của người sẵn sàng gánh vác kỳ vọng.

Quang Thuấn bước tiếp con đường của chị gái Ánh Viên

Chính vì vậy, tấm HCV ngày 12/12 không đơn thuần là cột mốc chuyên môn. Nó đánh dấu thời điểm Quang Thuấn thực sự bước ra khỏi cái bóng của người chị nổi tiếng, điều mà rất ít VĐV trong hoàn cảnh tương tự có thể làm được.

Ánh Viên từng thống trị đường đua bằng sự bền bỉ và kỷ luật. Thuấn, bằng cách riêng của mình, đang chứng minh rằng anh không phải bản sao, mà là một chương tiếp theo trong câu chuyện kỳ diệu của Thể thao Việt Nam.

Trong làn nước xanh, bơi lội Việt Nam nhìn thấy một nhà vô địch mới, cũng như đưa ra câu trả lời cho một câu hỏi kéo dài nhiều năm: làm thế nào để vượt qua vinh quang của quá khứ.

Nguyễn Quang Thuấn đã chọn cách khó nhất, cũng thuyết phục nhất, để trả lời.

Ảnh: Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)