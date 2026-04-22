Ngày 22/4, y sĩ Lê Thị Ngọc - Phòng Khám Chuyên khoa đông Y Phượng Hoàng Sơn (Hải Phòng) chia sẻ câu chuyện sơ cứu người đột ngột ngã quỵ ở sân bay. Theo chị Ngọc, khoảng 11h30 ngày 16/4, giữa dòng người qua lại tấp nập, một nam thanh niên 27 tuổi bất ngờ đổ gục trước cửa chính sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Tiếng kêu cứu khi đó khiến khu vực này trở nên rối loạn, chị Ngọc lập tức hô hoán mọi người nhường đường, nhanh chóng tiếp cận nạn nhân.

Thời điểm đó, nam thanh niên trong tình trạng nguy kịch, mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, sùi bọt mép, tay chân co giật, da tím tái, mạch đập yếu. Những dấu hiệu này cho thấy nguy cơ tổn thương não nghiêm trọng nếu không được can thiệp sơ cứu kịp thời. “Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ là phải hành động ngay”, chị Ngọc chia sẻ.

Video sơ cứu của chị Ngọc (áo trắng) ở sân bay. Nguồn: NVCC.

Ngay lập tức, chị tiến hành sơ cứu, trước tiên day ấn huyệt nhân trung nhằm kích thích phản xạ. Khi nhận thấy tình trạng không cải thiện rõ rệt, chị nhanh chóng chuyển sang ép tim ngoài lồng ngực, đây là thao tác quan trọng để duy trì tuần hoàn máu và cung cấp oxy cho não. Sau một thời gian ngắn, cơ thể nạn nhân bắt đầu có phản ứng, tuần hoàn dần được khôi phục, ý thức cũng từ từ trở lại.

Ít phút sau, lực lượng an ninh y tế sân bay có mặt, tiếp nhận bệnh nhân. Nam thanh niên được kiểm soát nhịp tim, hô hấp và nhanh chóng chuyển lên xe cấp cứu đến bệnh viện. Hiện sức khỏe đã dần ổn định.

Trong suốt quá trình cấp cứu, y sĩ Ngọc luôn ứng trực bên bệnh nhân cho đến khi lực lượng chuyên môn tiếp nhận hoàn toàn. Với chị, đó không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là phản xạ tự nhiên của người làm y.

Nhìn lại sự việc, chị cho biết không có thời gian để lo lắng hay do dự. “Đó là cuộc đua với tử thần mà chúng tôi không được phép thua”, chị nói.

Hiệu quả của việc hồi sinh tim phổi có thể được đánh giá qua một số dấu hiệu như: Môi và niêm mạc dần ấm, hồng trở lại; đồng tử co nhỏ nếu não chưa bị thiếu oxy quá lâu; đồng thời xuất hiện lại các dấu hiệu sống như nhịp thở, nhịp tim và ý thức.

