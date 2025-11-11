Ngày 11/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Roòn, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, rạng sáng cùng ngày, Trạm Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Hòn La đã tiếp nhận 7 thuyền viên tàu cá TH-90073-TS.

Quân y Đồn Biên phòng Ròon kiểm tra sức khỏe các thuyền viên. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 10/11, tàu cá TH-90073-TS gồm 7 thuyền viên do ông Lê Công Dũng (SN 1980, ở phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, bị chìm cách cảng Hòn La (Quảng Trị) khoảng 3 hải lý về phía Đông.

Thời điểm đó, 7 ngư dân đang ngủ, bất ngờ nước tràn vào làm ngập nửa thân tàu. Mọi người cố gắng khắc phục nhưng bất thành, phải mặc áo phao và nhảy xuống biển khi tàu chìm.

May mắn, tàu TH-91812-TS của ông Lê Công Hậu hoạt động gần đó phát hiện, kịp thời ứng cứu và báo tin về Trạm BPCK cảng Hòn La.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Roòn đã chỉ đạo lực lượng của trạm giữ thông tin liên lạc với tàu, tổ chức tiếp nhận ngư dân. Đồng thời, cử quân y trực tiếp hỗ trợ, thăm khám sức khỏe. Hiện cả 7 thuyền viên khỏe mạnh, an toàn.