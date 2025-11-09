Cả đảo vỡ òa trong đêm

Tối 8/11, cầu cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) sáng rực ánh đèn. Hàng nghìn người dân đứng dọc hai bên lối, mắt dõi ra biển khơi.

Khoảng 21h30, tàu An Vĩnh Express cập cảng, chở theo ông Phan Duy Quang (SN 1978, trú thôn Tây An Vĩnh) và ông Lê Văn Sanh (SN 1988, trú thôn Tây An Hải) – hai trong ba người mất tích giữa bão số 13. Khi tàu vừa cập bến, nhiều người bật khóc.

Đến gần 23h, tàu siêu tốc Hòa Bình đưa ông Dương Quang Cường (SN 1981, trú thôn Tây An Vĩnh) trở về an toàn trong tiếng reo mừng vang cả cầu cảng.

Vừa đặt chân lên bờ, cả ba người được xe cấp cứu đưa thẳng đến Trung tâm Y tế Quân - Dân y Lý Sơn để được chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Hàng trăm người dân vây quanh, dõi theo đoàn xe đến tận trung tâm y tế. Nhiều người nghẹn giọng, xúc động khi thấy họ bình an trở về sau gần 48 giờ lênh đênh giữa biển.

Người dân Lý Sơn vây quanh xe cấp cứu, xúc động khi chứng kiến đồng hương sống sót trở về sau hai ngày trôi dạt giữa biển. Ảnh: L.S

Giữa biển gầm gào, ba con người nhỏ bé trở về – một phép màu mà cả đảo đã cầu nguyện suốt hai ngày qua.

Từ chiều, tin vui liên tiếp dội về đảo: Cả ba người bị cuốn trôi trong bão đã được cứu sống. Trên cầu cảng, người thân ôm chầm lấy nhau. Nước mắt, nụ cười hòa lẫn giữa tiếng gió ràn rạt và tiếng sóng vẫn gầm ngoài khơi.

“Hai ngày qua, cả đảo dường như chẳng ai ngủ được. Ai cũng chỉ biết cầu trời, khấn Phật, mong cho ba người còn sống để về với vợ, với con. Thế mà giờ họ sống sót trở về thật, chắc do ông trời thương người hiền...”, bà Trần Thị Ngo, người dân thôn Đông An Vĩnh, nghẹn ngào.

Hàng nghìn người dân tập trung tại cầu cảng Bến Đình chào đón các cư dân trôi dạt giữa biển đã bình an trở về. Ảnh: L.S

Người dân Lý Sơn ai nấy đều nhắc đến hai chữ “phép màu”. Bởi giữa ngày biển động dữ dội, sóng cao hàng chục mét, việc ba con người nhỏ bé có thể sống sót sau gần 48 tiếng lênh đênh giữa biển là điều gần như không thể.

“Nghe tin ba người dân mất tích giữa biển dữ trở về, cả đảo Lý Sơn vui như hội. Thật sự, tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế. Giữa bão mà họ còn sống trở về, đúng là một phép màu có thật...”, bà Mai Thị Ánh Tuyết (trú thôn Tây An Vĩnh) xúc động nói.

Giữa đêm muộn, cầu cảng Bến Đình vẫn sáng rực, tiếng sóng hòa cùng tiếng reo hò, tạo nên khoảnh khắc khó quên của người dân Lý Sơn. Ảnh: L.S

Phép màu giữa bão dữ

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/11, ông Dương Quang Cường do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng.

Thấy vậy, ông Quang và ông Sanh dùng thúng bơi ra cứu. Tuy nhiên, sóng lớn và gió mạnh khiến cả ba người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ.

Đến sáng 7/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia và Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng chỉ đạo Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) huy động trực thăng tham gia tìm kiếm ba người mất tích.

Ông Quang và ông Sanh đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế Quân - Dân y Lý Sơn. Ảnh: L.S

Đến sáng 8/11, tia hy vọng đầu tiên xuất hiện. Tàu hàng Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) trên hành trình từ cảng Vĩnh Tân (Lâm Đồng) ra Sơn Dương (Hà Tĩnh) phát hiện ông Phan Duy Quang đang kiệt sức trôi dạt giữa biển, cách đảo Lý Sơn hơn 60 hải lý.

Sau đó, tàu khách An Vĩnh Express được điều ra tiếp nhận ông Quang để đưa về lại đảo Lý Sơn. Lúc này, dù rất yếu, nhưng ông Quang vẫn tha thiết đề nghị thuyền trưởng quay mũi tàu tìm hai người bạn còn mất tích.

Đến 16h20 cùng ngày, tàu An Vĩnh Express cứu được ông Lê Văn Sanh trên vùng biển Mộ Đức - Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi).

Tàu An Vĩnh Express và tàu khách Hòa Bình với khoảng 40 thủy thủ sau đó tiếp tục tìm kiếm trên biển, với hy vọng cứu thêm được nạn nhân cuối cùng.

Đồn Biên phòng Lý Sơn tặng quà các gia đình. Ảnh: L.S

Đến 17h35 chiều cùng ngày, một tàu cá Quảng Trị báo về đã cứu được ông Dương Quang Cường, trôi cách vị trí cứu ông Sanh khoảng 12 km. Nhận được tin, tàu khách Hòa Bình lập tức di chuyển tới vị trí hẹn và tiếp nhận ông Cường để đưa trở về đảo Lý Sơn.

Giữa đêm muộn, Lý Sơn vẫn chưa ngủ. Trên bến cảng, những ngọn đèn vẫn sáng, sóng vẫn vỗ, nhưng trong lòng người dân là âm thanh khác - tiếng reo mừng, tiếng khóc xen tiếng cười. Bão đã tan, nhưng câu chuyện ba người trở về sẽ còn được nhắc mãi như một kỳ tích.