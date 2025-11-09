XEM VIDEO: Anh Lê Văn Sanh kể lại 42 giờ lênh đênh trên biển



Ngày 9/11, khi nắng đã trở lại trên đảo, giữa không khí yên bình, câu chuyện về hành trình giành giật sự sống giữa biển bão vẫn được người dân Lý Sơn kể lại với niềm xúc động xen lẫn tự hào.

Trung tâm Y tế Quân - Dân y đặc khu Lý Sơn hôm nay chật kín người. Bà con đảo tiền tiêu nối nhau đến thăm ba người đàn ông vừa "trở về từ cõi chết" - Phan Duy Quang (47 tuổi), Dương Quang Cường (44 tuổi, cùng ở thôn Tây An Vĩnh) và Lê Văn Sanh (37 tuổi, thôn Tây An Hải).

Hai ngày qua, câu chuyện "phép màu giữa bão Kalmaegi" vẫn được người dân trên đảo nhắc mãi. Nhiều người ví đây như câu chuyện cổ tích giữa đời thực - nơi niềm tin và khát vọng sống mạnh hơn bão tố.

Ba người đàn ông trở về, mang theo vết rám nắng, đôi mắt thâm quầng - nhưng hơn hết là niềm biết ơn cuộc đời đã cho họ thêm một lần "tái sinh".

Hiện sức khỏe của ông Quang và anh Sanh đều đã ổn định, riêng ông Cường bị viêm ruột nặng. Ảnh: N.T

Lúc đó chỉ biết cứu người thật nhanh, sống chết tính sau

Sau một đêm được đưa vào bờ chăm sóc y tế, ông Quang vẫn chưa hết mệt. Câu chuyện 42 giờ lênh đênh giữa biển dữ hiện rõ trong từng ánh mắt, giọng nói khàn đặc của người đàn ông vừa thoát khỏi "lưỡi hái tử thần".

"Khoảng 15h chiều 6/11, nghe tin Cường nhảy cầu cảng tự tử, không kịp nghĩ gì, tôi với Sanh vội mặc áo phao rồi đẩy thúng lao ra cứu. Lúc này bão Kalmaegi sắp vào bờ, biển động dữ dội, sóng cao ngất…", ông Quang kể.

Những người trên bờ đã cột dây thừng vào thúng để đề phòng bất trắc. Nhưng khi ông Cường trôi quá xa, dây thừng trở nên vô dụng. Ông Quang và anh Sanh quyết định tháo dây, chèo thúng thẳng ra nơi ông Cường đang chới với giữa sóng.

"Lúc đó chúng tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ biết phải cứu người thật nhanh, còn sống chết tính sau", ông Quang nói.

Hai người đàn ông chèo thúng giữa mưa gió trắng xóa. Chừng 20 phút sau, họ tiếp cận được ông Cường, kéo lên thúng. Nhưng khi ngoảnh lại, đảo Lý Sơn đã mờ dần trong mưa. Thúng trôi đến đêm thì bị sóng lớn hất lật, ba người ôm nhau tìm cách bơi vào bờ nhưng bất thành.

Ông Phan Duy Quang, người đã cùng anh Lê Văn Sanh chèo thúng ra biển cứu người. Ảnh: N.T

"Thúng lật úp, gió quất rát mặt. Tôi động viên mọi người cố bám lấy nhau, nhắc nhau phải ráng sống vì còn vợ, còn con đang đợi. Nhưng sóng ập đến liên hồi, Cường yếu sức, bị đánh trôi mất. Rồi Sanh cũng dần kiệt. Đến khi chỉ còn mình tôi giữa biển đen, tôi biết hoặc là sống, hoặc là chết", ông Quang nghẹn giọng.

Một mình giữa biển đêm, ông vớt những con cá nhỏ, nhặt mẩu rong biển trôi lềnh bềnh để ăn sống, rồi ngửa mặt lên trời hứng từng giọt mưa cầm hơi.

"Sang ngày thứ hai, nhiều tàu đi ngang, tôi hét khản cả giọng nhưng họ không thấy. Đến con tàu thứ bảy, tôi dốc hết sức bơi chặn đầu mũi. Khi nghe tiếng người gọi trên boong, tôi biết… mình sống rồi", ông kể, mắt rưng rưng.

Chiếc tàu hàng Hải Nam 39 phát hiện và vớt ông Quang lên lúc 8h45 sáng 8/11, tại vùng biển cách đảo hơn 100km. Lạnh run, môi tím tái, nhưng câu đầu tiên ông nói khiến các thủy thủ xúc động: "Khoan đưa tôi vào bờ, xin tìm giúp hai người bạn còn lại...".

Ông Quang thời điểm vừa được cứu lên tàu. Ảnh: N.X

Phút cho quay tàu cứu người của thuyền trưởng

Sau đó, tàu khách An Vĩnh Express được điều ra tiếp nhận ông Quang. Thuyền trưởng lập tức cho tàu quay mũi, lần theo hướng ông Quang chỉ.

Đến 16h15 cùng ngày, tàu An Vĩnh Express phát hiện anh Lê Văn Sanh trôi dạt trên vùng biển Mộ Đức - Đức Phổ (Quảng Ngãi). Anh được cứu trong tình trạng kiệt sức, toàn thân rát bỏng vì ngâm nước quá lâu, nhưng vẫn tỉnh táo. Giữa trùng khơi dữ dội, anh đã không gục ngã, vì biết rằng phía sau còn người thân đang chờ mình trở về.

"Nhiều lúc tưởng chết rồi, nhưng tôi cứ nghĩ đến vợ con. Tôi vớt được nửa quả táo hư và nửa chai nước nhỏ, cố gắng ăn táo, uống từng ngụm để giữ sức", anh Sanh nói, giọng run run.

Anh Lê Văn Sanh xúc động kể lại giây phút tưởng chừng không còn được trở về. Ảnh: N.T

Giữa đêm tối, anh thấy một vùng sáng mờ phía xa, liền cố bơi về hướng đó. Nhưng càng bơi, ánh sáng càng lùi xa rồi mất hút giữa biển đen.

Đêm giông bão trôi qua, biển dần dịu. Anh thả mình theo dòng nước, chai nước gần cạn, buộc phải uống thêm cả nước biển để cầm hơi.

Đến trưa 8/11, cơ thể bắt đầu nóng rát, ý thức mơ hồ. Trong cơn vô thức, anh cởi bỏ áo phao rồi dần chìm vào mê man.

"Tôi mơ hồ thấy vợ gọi tên, rồi chợt nghe tiếng người thật vang lên... Lúc ấy tôi mới biết mình còn sống", anh Sanh kể, mắt rưng rưng.

Anh Sanh được phát hiện và cứu sống khi đang trôi dạt trên biển, không còn mặc áo phao. Ảnh: N.X

Khoảng 17h40 cùng ngày, tin vui lại dội về đảo: Tàu cá QB 92198 TS của ngư dân Quảng Trị phát hiện ông Cường, trôi cách vị trí cứu anh Sanh khoảng 12km. Dù kiệt sức, ông vẫn tỉnh và được chăm sóc kịp thời.

Tối 8/11, cả ba người được đưa về đảo trong tiếng reo hò, nước mắt và pháo hoa rực sáng trên cầu cảng Bến Đình. Hàng nghìn người dân đảo Lý Sơn vỡ òa, nhiều người bật khóc khi tận mắt thấy ba cư dân trở về như một phép màu.

"Cả ba người sống sót giữa biển bão là một kỳ tích. Không chỉ gia đình các ông, mà cả đảo này đều vui như ngày hội", ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, xúc động nói.

Chị Hà - vợ anh Sanh chăm sóc chồng tại Trung tâm Y tế. Ảnh: N.T

Chiều nay, biển Lý Sơn đã yên ả trở lại. Nhưng trên cầu cảng, người dân vẫn tụ tập nhìn ra khơi xa, nơi từng cuộn sóng dữ nuốt chửng ba con người - rồi lại trả họ về.

Bão số 13 đã tan, chỉ còn lại câu chuyện về ba người đàn ông và sức mạnh bền bỉ của con người nơi đầu sóng ngọn gió.

Sau mỗi ngọn sóng dữ, biển lại lặng. Và con người - vẫn tìm được đường về bến.