Đồng nghiệp của tôi liên tục uống nước lá ổi và đã giảm được 4kg trong 3 tháng. Tôi bị tiền đái tháo đường 6,9 mmol/l lúc đói và uống nước này được 5 ngày thấy có hiện tượng mệt mỏi. Xin bác sĩ tư vấn nước lá ổi có giảm cân được không và sử dụng như thế nào? (Lê Thị Hanh, Biên Hòa, Đồng Nai)

Bác sĩ Phạm Ánh Ngân - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 tư vấn:

Lá ổi mọc đối xứng, có cuống ngắn, hình bầu dục, nhẵn hoặc hơi có lông ở mặt trên, mặt dưới có lông mịn, phiến nguyên, soi lên thấy túi tinh dầu trong.

Bộ phận dùng làm thuốc gồm búp non, lá non, quả, vỏ, rễ và vỏ thân, nhưng hay dùng nhất là búp non và lá non.

Một số hợp chất thực vật có trong lá ổi bao gồm axit gallic, pedunculagin, casuariin, prodelphinidin, gallocatechin, catechin, axit chlorogenic, rutin, axit vanillic, quercetin, psiguanin...

Tại Việt Nam, trong thời gian gần đây, người dân truyền tai nhau công dụng hạ đường huyết, giảm cân khi uống nước lá ổi. Nhiều người còn dùng nước lá ổi uống thay nước lọc, ảnh hưởng đến chức năng thận. Với thành phần hóa học đa dạng trong lá ổi tươi, khó có thể xác định cụ thể mức độ ảnh hưởng của từng chất lên cơ thể.

Các thử nghiệm trên động vật đều là dịch chiết xuất có hàm lượng được căn chỉnh theo liều. Vì vậy, việc sử dụng nước lá ổi tươi để uống liên tục với lượng nhiều dễ gây rối loạn điện giải, kích ứng dạ dày, ảnh hưởng chức năng lọc của thận.

Theo tạp chí Sinh học, dược phẩm và khoa học liên quan quốc tế, một số phân tích về dịch chiết của lá ổi cho thấy tác dụng hạ đường huyết trên mô hình thí nghiệm động vật. Tuy nhiên, các nghiên cứu trên người hiện còn giới hạn.

Những người có bệnh lý nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh thận mạn,… trước khi dùng các loại nước nấu từ lá tươi nên tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị, không nên dùng thay nước lọc để uống hằng ngày.

Với những người không có bệnh lý nền, muốn sử dụng nước lá ổi để giảm cân, cần phải có chế độ ăn và tập phù hợp kèm theo, không sử dụng nước lá ổi thay thế nước lọc. Họ cũng cần theo dõi trạng thái cơ thể sau khi uống như màu sắc nước tiểu, lượng nước tiểu trong ngày, có xuất hiện triệu chứng chóng mặt hoa mắt sau khi uống hay không, cần định kỳ kiểm tra chức năng gan thận, đường huyết, điện giải đồ, công thức máu.