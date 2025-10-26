Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 26-27/10, không khí lạnh ảnh hưởng yếu đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 19-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Không khí lạnh yếu khiến miền Bắc lạnh về đêm và sáng, ngày nắng nhẹ. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Thời tiết Hà Nội ngày 27/10, do không khí lạnh tăng cường yếu, kết hợp trời có nắng nên mức nhiệt tăng nhẹ, cao nhất đến 29 độ; đêm và sáng trời lạnh.

Đồng thời, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cụ thể, từ đêm 26-28/10, ở khu vực Huế - Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực từ Hà Tĩnh - Quảng Trị và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai - Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, đêm 28-29/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Mưa

lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe.

Ngoài ra, trong 12 giờ tới (tính từ 21h ngày 26/10), lũ trên các sông ở TP Huế tiếp tục lên và ở dưới mức BĐ3. Trong 12-24h tiếp theo, lũ trên các sông ở TP Huế dao động ở mức BĐ3.

Từ 26-29/10, trên các sông ở Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2, sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc từ TP Huế đến Quảng Ngãi.

Dự báo thời tiết ngày 27/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng TP Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-28 độ; phía Nam 24-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 29-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.