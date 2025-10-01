Máy bay không người lái. Ảnh: Telegraph

Đài truyền hình TV2 và hãng RT đưa tin, tuần trước hoạt động hàng không tại sân bay lưỡng dụng và căn cứ quân sự ở Aalborg của Đan Mạch đã phải tạm dừng sau khi một số UAV bí ẩn xuất hiện gần đường băng. Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt vụ UAV không rõ nguồn gốc bị phát hiện. Trước đó, UAV bí ẩn cũng bay gần căn cứ đặt máy bay chiến đấu F-16 và F-35 của Đan Mạch.

Tại sân bay Aalborg, mặc dù nhà chức trách đã theo dõi nhiều giờ nhưng họ vẫn chưa thể xác định nguồn gốc máy bay. Vài ngày trước, sân bay Copenhagen, sân bay bận rộn nhất khu vực Bắc Âu, đã phải dừng các chuyến bay trong nhiều giờ cũng với cùng lý do.

Theo đài TV2, Bộ Tư lệnh Lực lượng vũ trang Đan Mạch hồi cuối tuần trước đã ban hành lệnh tuyệt mật, triệu tập lực lượng dự bị để ứng phó với tình hình phức tạp liên quan tới sự xuất hiện của các UAV bí ẩn.

Đan Mạch đã áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với UAV dân sự sau những phát hiện tuần trước đồng thời cảnh báo rằng hành vi vi phạm có thể bị phạt tiền hoặc án tù lên đến hai năm. Lệnh cấm có hiệu lực đến hết thứ Sáu (3/10) khi quốc gia này tổ chức một cuộc họp không chính thức của Hội đồng Châu Âu tại Copenhagen. Cuộc họp dự kiến bàn về "tường UAV" trên toàn EU. Tường UAV là sáng kiến được đưa ra sau khi một loạt vụ UAV được cho là của Nga xâm phạm không phận Ba Lan, Estonia và Romania xảy ra.