Ukraine tố UAV Hungary xâm phạm không phận. Ảnh: Lực lượng vũ trang Ukraine

Theo Kyiv Independent, đây là vụ xâm nhập không phận Ukraine đầu tiên của UAV Hungary được báo cáo.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết, Ukraine đã ghi nhận các vụ xâm nhập của UAV ở khu vực biên giới và các đánh giá sơ bộ cho thấy, phương tiện không người lái này đang thực hiện các chuyến bay do thám tiềm năng công nghiệp của các khu vực biên giới Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã chia sẻ hình ảnh lộ trình của UAV Hungary. Cơ quan này cho biết: "Sáng 26/9, thiết bị radar của Ukraine đã ghi nhận hai lần chuyến bay của một vật thể bay dạng UAV ở các độ cao khác nhau trong không phận Ukraine, trên vùng Zakarpattia. Sáng 26/9, vật thể xuất phát từ Hungary này đã 2 lần xâm phạm biên giới quốc gia của Ukraine".

Ukraine tố UAV Hungary xâm phạm không phận. Ảnh: Lực lượng vũ trang Ukraine

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã bác bỏ những cáo buộc của Ukraine. Quan chức này cho hay: "Tổng thống Ukraine mất đi sự minh mẫn vì nỗi ám ảnh chống Hungary. Giờ đây, ông ấy bắt đầu nhìn thấy những điều không hề tồn tại".

Bộ Quốc phòng Hungary cũng bác bỏ các cáo buộc của Tổng thống Ukraine. Trả lời yêu cầu bình luận từ hãng Telex, bộ này cho biết: "Lực lượng phòng thủ Hungary không thực hiện chuyến bay không người lái nào được cho là diễn ra ở biên giới Hungary và Ukraine như báo chí đã đưa tin. Ngoài ra, chúng tôi cũng không nhận được bất kỳ chỉ thị nào về việc này. Bộ Quốc phòng Hungary chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ phía Ukraine về sự cố như vậy".

Quan hệ giữa Ukraine và Hungary gần đây đã trở nên căng thẳng. Không giống như nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) khác, Hungary đã từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine và phản đối các lệnh trừng phạt của khối này đối với Nga. Budapest đã nhiều lần lên tiếng phản đối Kiev gia nhập EU và NATO, đồng thời cáo buộc chính quyền Ukraine phân biệt đối xử với cộng đồng dân tộc thiểu số Hungary ở khu vực Transcarpathia phía tây nước này.