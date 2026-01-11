Ngày 10/1, ghi nhận của PV VietNamNet tại công trường nút giao An Phú – điểm giao cắt giữa đại lộ Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của và cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây – cho thấy không khí thi công đang hết sức khẩn trương.

Đây là một trong những dự án hạ tầng then chốt tại cửa ngõ phía Đông TPHCM, có tổng mức đầu tư 3.400 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư.

Hầm chui HC1-02 nối cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ, dự kiến thông xe cuối tháng 1/2026. Ảnh: TK

Đại diện Ban Giao thông TPHCM cho biết, hầm chui HC1-02 hiện đã hoàn thành hơn 84% khối lượng công việc; trong tổng số 20 đốt hầm, 17 đốt đã thi công xong.

Hiện các nhà thầu đang tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công 3 đốt hầm còn lại cùng hệ thống trạm bơm. Theo kế hoạch, hạng mục này sẽ chính thức đưa vào khai thác từ ngày 31/1/2026.

Các nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các hạng mục để hầm chui HC1-02 kịp thông xe. Ảnh: TK

Hầm HC1-02 dài khoảng 760m, giữ vai trò huyết mạch kết nối trực tiếp cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ theo hướng về hầm Thủ Thiêm. Công trình được thiết kế 4 làn xe (2 làn mỗi chiều), tích hợp hệ thống chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy và trạm bơm hiện đại, bảo đảm an toàn cho phương tiện.

Khi đưa vào khai thác, hầm HC1-02 sẽ kết nối đồng bộ với hầm HC1-01 tại giao lộ Mai Chí Thọ – Đồng Văn Cống (đã thông xe từ tháng 6/2025), hình thành trục lưu thông liên hoàn từ đại lộ Mai Chí Thọ lên cao tốc và ngược lại.

Trước đó, tối 31/12/2025, nhánh cầu vượt N2 hình chữ C tại nút giao An Phú cũng đã được thông xe, góp phần giảm áp lực giao thông từ cao tốc vào trung tâm thành phố.

Nhánh cầu N2 được đưa vào khai thác dịp Tết Dương lịch 2026 vừa qua. Ảnh: TK

Theo Ban Giao thông TPHCM, các hạng mục còn lại như cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố cùng các nhánh cầu N3, N4 đang được thi công quyết liệt, phấn đấu hoàn thành trước tháng 6/2026.

Khi toàn bộ nút giao An Phú hoàn thiện với thiết kế ba tầng hiện đại, mặt cắt ngang 12 làn xe, công trình sẽ trở thành điểm kết nối giao thông chiến lược ở cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Dự án không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, đặc biệt đối với khu vực cảng Cát Lái và đô thị phía Đông.