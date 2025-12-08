Chiều 8/12, Công an xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng) đang phối hợp với các đơn vị liên quan, trích xuất camera để điều tra nguyên nhân tai nạn xảy ra trên địa bàn, khiến hai người thương vong.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận đang bảo quản thi thể của người tử vong trong vụ tai nạn. Ảnh: P.X

Theo Công an xã Phan Sơn, khoảng 9h cùng ngày, đơn vị này tiếp nhận thông tin về ô tô 16 chỗ biển số tỉnh Lâm Đồng do tài xế T.C.M.Tr. (56 tuổi) điều khiển, chở một số người nước ngoài theo hướng Lương Sơn đi Đà Lạt.

Khi lưu thông trên quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Sơn, chiếc xe bất ngờ bị một tảng đá lớn rơi từ xe công trình chạy ngược chiều trúng vào thân xe. Sự cố khiến nhiều người trên ô tô hoảng loạn, la hét. Vụ tai nạn làm một du khách nước ngoài tử vong, một người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Sau tai nạn, chiếc xe công trình rời khỏi hiện trường.

Công an xã Phan Sơn tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc.