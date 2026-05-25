Liên tiếp các vụ xe bị khóa cửa "nhốt" trẻ nhỏ bên trong

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh nhiều người phải phá kính ô tô để giải cứu một bé gái khoảng 4 tuổi ở Nghệ An bị mắc kẹt bên trong xe đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng người dùng xe.

Theo thông tin chia sẻ, chiếc sedan bất ngờ bị khóa kín cửa trong khi bé gái ở bên trong có biểu hiện hoảng loạn, liên tục khóc lớn. Trước tình huống khẩn cấp, những người xung quanh đã nhanh chóng dùng búa đập vỡ ô kính nhỏ phía sau nhằm mở cửa xe, kịp thời đưa cháu bé ra ngoài an toàn.

Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến nhận định tài xế chiếc xe đã sơ ý và quá chủ quan khi rời xe nhưng vẫn để chìa khóa bên trong hoặc để trẻ ngồi một mình trong ô tô, vô tình tạo ra tình huống khóa xe nguy hiểm.

Một số ý kiến cho rằng việc phá kính là quyết định cần thiết nếu bên trong xe có trẻ nhỏ đang hoảng loạn, thời tiết nắng nóng hoặc người mắc kẹt có dấu hiệu khó thở. Trong tình huống khẩn cấp, yếu tố an toàn của con người luôn phải được đặt cao hơn thiệt hại tài sản.

Cũng có bình luận cho rằng tài xế nên giữ bình tĩnh, tìm chìa khóa dự phòng, hướng dẫn cháu bé bấm nút mở cửa hoặc gọi cứu hộ thay vì vội vàng phá kính gây hư hỏng xe...

Trên thực tế, những tình huống "khóc dở mếu dở" như trên không hiếm gặp. Tối 6/5 vừa qua tại Khu đô thị Linh Đàm (Hà Nội), một sự việc tương tự cũng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi một bé gái khoảng 3 tuổi bị mắc kẹt trong ô tô khóa kín cửa.

Theo chia sẻ của người chứng kiến, người mẹ vừa bước xuống xe nhưng chưa kịp mở cửa bế con thì em bé vô tình bấm nút khóa trung tâm, khiến toàn bộ cửa xe chốt lại trong khi chìa khóa vẫn nằm trong cabin.

Nhiều người dân xung quanh đã hỗ trợ tìm cách mở cửa, thậm chí tính đến phương án phá kính. May mắn, sau khoảng 15 phút, chiếc kính cửa được kéo hạ xuống bằng băng dính và em bé được giải cứu an toàn.

Sự việc một lần nữa cho thấy tình huống “nhốt chìa trong xe” hay trẻ bị mắc kẹt trong ô tô không còn hiếm gặp, đặc biệt khi nhiều người dùng đang quá phụ thuộc vào chìa khóa thông minh (smartkey).

Người dân sử dụng băng dính để mở cửa giải cứu em bé bên trong ô tô . Ảnh: Cộng đồng cư dân HH Linh Đàm

Nên xử lý thế nào khi xe khóa kín, có người mắc kẹt bên trong?

Theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, đa số xe đời mới hiện nay đều có cơ chế cảnh báo khi tài xế rời xe mà vẫn để chìa khóa bên trong. Một số mẫu xe thậm chí không cho phép khóa cửa nếu smartkey còn trong cabin. Tuy nhiên, hệ thống này không phải lúc nào cũng hoạt động chính xác tuyệt đối.

Trong một số trường hợp, nếu cửa bị khóa bằng nút cơ học bên trong xe hoặc trẻ nhỏ vô tình bấm nút khóa trung tâm, toàn bộ cửa vẫn có thể chốt lại dù chìa còn trong cabin. Ngoài ra, pin chìa khóa yếu, nhiễu sóng hoặc lỗi nhận diện tín hiệu cũng có thể khiến xe không xác định chính xác vị trí smartkey.

Nhiều tài xế hiện nay có thói quen để chìa khóa trong xe khi xuống mở cổng, lấy hàng hoặc xử lý việc nhanh. Chỉ vài giây mất cảnh giác, trẻ nhỏ có thể nghịch nút khóa cửa và tạo ra tình huống "tự nhốt" nguy hiểm. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia khuyến cáo không nên để trẻ ngồi ghế trước hoặc ở một mình trong cabin.

Theo các chuyên gia, nếu không may gặp phải trường hợp xe bị khóa cửa ngoài ý muốn, điều đầu tiên cần làm là giữ bình tĩnh và nhanh chóng đánh giá tình trạng, đặc điểm của chiếc xe cũng như người mắc kẹt bên trong (nếu có).

Nếu xe vẫn đang nổ máy, điều hòa hoạt động và người bên trong chưa có dấu hiệu hoảng loạn, tài xế nên kiểm tra toàn bộ cửa, cốp sau hoặc sử dụng chìa khóa dự phòng. Với các mẫu xe hỗ trợ kết nối điện thoại, người dùng cũng có thể mở khóa từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Trong nhiều trường hợp không thể tự mở, cần gọi cho thợ chuyên nghiệp hoặc người có kinh nghiệm trợ giúp.

Tuy nhiên, nếu bên trong là trẻ nhỏ đang khóc lớn, có dấu hiệu khó thở, đổ nhiều mồ hôi hoặc thời tiết quá nóng, việc chờ đợi quá lâu có thể gây nguy hiểm. Do vậy, trong tình huống khẩn cấp, phương án phá kính để cứu người là cần thiết. Lúc này, phá cửa kính như thế nào và chọn vị trí đập cửa sao cho an toàn cũng là điều đáng lưu tâm.

Những người có kinh nghiệm cho rằng, khi đập kính, nên sử dụng vật cứng (như búa, thanh kim loại...) hoặc dụng cụ cứu hộ chuyên dụng. Vị trí tác động nên ở gần rìa mép kính bởi ở chính giữa kính có độ đàn hồi cao nhất, khó đập vỡ hơn.

Phá kính ô tô bằng dụng cụ chuyên dụng. Ảnh minh hoạ

Nếu phải lựa chọn, nên ưu tiên phá kính ở các cửa xe thay vì phá kính trước hoặc sau. Lý do là bởi kính chắn gió phía trước thường cấu tạo có nhiều lớp khá cứng, đồng thời giá thay thế của loại kính này cũng đắt nhất, sẽ khá tốn kém khi khắc phục về sau.

Nhiều người cũng cho rằng nên ưu tiên đập ô cửa kính nhỏ hình tam giác ở cột A hoặc cột C-D của xe, tuy nhiên thực tế, chi phí thay thế loại kính này trên nhiều mẫu ô tô lại đắt hơn đáng kể so với kính ở cửa.

Nguyên nhân đầu tiên nằm ở số lượng sản xuất. Kính cửa chính là bộ phận phổ biến, được sản xuất hàng loạt với số lượng lớn nên giá thành thường thấp và có sẵn hơn. Trong khi đó, ô kính nhỏ bên hông có thiết kế riêng cho từng dòng xe, số lượng ít hơn nên chi phí sản xuất cao, đặt hàng lâu hơn.

Một yếu tố nữa quyết định xem nên phá kính nào là vị trí của người mắc kẹt bên trong. Theo đó, nên lựa chọn vị trí nằm ở xa người nhất có thể để đảm bảo an toàn, tránh bị thương.

