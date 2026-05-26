Sáng 26/5, trên địa bàn phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe tải và ô tô chở sinh viên khiến chiếc xe đưa đón bị lật ngang.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Thượng Hồng xác nhận vụ việc xảy ra tại khu vực ngã tư vòng xuyến Dương Quang. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, xe tải di chuyển qua khu vực ngã tư thì xảy ra va chạm với ô tô chở sinh viên.

Sau va chạm giao thông, chiếc xe ô tô đã bị lật ngang khiến 5 em bị thương nhẹ. Ảnh: N.H

Cú va chạm khiến xe chở sinh viên mất lái, lật ngang. Nhiều người dân khu vực đã nhanh chóng hỗ trợ đưa các sinh viên ra ngoài an toàn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp xử lý vụ việc.

Theo lãnh đạo UBND phường Thượng Hồng, vụ tai nạn không gây thương tích nghiêm trọng. Tuy nhiên, có 5 nạn nhân bị xây xát nhẹ. Các em đã được lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe.

Lãnh đạo UBND phường Thượng Hồng cho biết, chiếc xe gặp nạn chỉ lưu thông qua địa bàn phường, không chở học sinh của địa phương. Đây là xe đưa đón học sinh, sinh viên của một trường cao đẳng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.