Khoảng 5h05 ngày 11/3, tại Km217+100 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (hướng Ninh Bình - Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến 1 ô tô con bị biến dạng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô BKS 18A-473.XX do anh V.D.H. điều khiển va chạm với xe đầu kéo BKS 36C-331.XX do anh V.Đ.C. điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc. Ảnh: V.M

Sau cú va chạm mạnh, ô tô con bị lật, biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tài xế ô tô con đã tự chui ra khỏi xe.

Nhận được tin báo Đội CSGT đường bộ số 3 (Cục CSGT) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

"Nguyên nhân ban đầu do tài xế ô tô con không giữ khoảng cách an toàn dẫn tới việc đâm vào xe đầu kéo", vị đại diện Cục CSGT thông tin.