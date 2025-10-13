Khoảng 21h30 ngày 13/10, một vụ cháy ô tô đầu kéo xảy ra tại đường vành đai 3 trên cao (đoạn qua phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy xe. Ảnh: Đ.H

Theo nhân chứng, thời điểm trên, họ phát hiện xe ô tô đầu kéo (chưa rõ biển số, người điều khiển) lưu thông theo hướng từ Khuất Duy Tiến đi Đại lộ Thăng Long.

Đến ngang số nhà 156 Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân) thì bất ngờ bốc cháy. Tài xế đã đỗ gọn phương tiện vào làn dừng khẩn cấp rồi thoát ra bên ngoài.

Xe đầu kéo bị hư hại nặng phần đầu. Ảnh: Đ.H

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt, phần đầu xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cảnh sát điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Đ.H

Vụ việc không có thiệt hại về người, về tài sản đang được thống kê.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.