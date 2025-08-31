XEM CLIP:

Sáng 31/8, chiếc ô tô con bất ngờ lao lên vỉa hè, tông thẳng vào cửa hàng kinh doanh điện thoại trên đường Bùi Văn Hòa (phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) khiến nhiều tài sản hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ ô tô con mất lái. Ảnh: Hoàng Anh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, ô tô con BKS 60K-328.XX do một phụ nữ cầm lái lưu thông trên đường Bùi Văn Hòa (thuộc phường Long Bình). Khi đến khu vực vòng xoay Tam Hiệp, phương tiện này bất ngờ mất lái, lao thẳng lên vỉa hè, cuốn theo nhiều xe máy rồi đâm mạnh vào cửa hàng điện thoại CellphoneS.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu ô tô hư hỏng nặng, nhiều phụ kiện văng ra ngoài. Bên trong, vách kính mặt tiền cửa hàng bị phá vỡ, tủ trưng bày nứt toác, điện thoại và phụ kiện rơi la liệt dưới nền, thiệt hại lớn về tài sản.

Nhiều tài sản của cửa hàng điện thoại hư hỏng nặng. Ảnh: Hoàng Anh

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra sự việc không có khách nên không xảy ra thiệt hại về người.

Ngay sau tai nạn, nữ tài xế đã chủ động làm việc, thương lượng với chủ cửa hàng để giải quyết thiệt hại. Lực lượng chức năng cũng có mặt để ghi nhận hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.