Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công (HTV) công bố, tổng doanh số của toàn phân khúc MPV tại Việt Nam đạt mức 5.920 xe, tăng tới 137,8% so với tháng 2 (chỉ đạt 2.489 xe).

Sự bùng nổ này không chỉ phản ánh đà phục hồi chung của thị trường sau kỳ nghỉ lễ dài mà còn cho thấy nhu cầu mua sắm xe gia đình, xe chạy dịch vụ của người dân đang tăng mạnh trở lại.

Mitsubishi Xpander trở lại ngôi đầu sau khi bị sảy chân ở tháng Tết. Ảnh: MMV

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên gia, Mitsubishi Xpander nhanh chóng lấy lại vị thế dẫn đầu sau tháng Tết trầm lắng. Trong tháng 3, mẫu xe MPV 7 chỗ này đạt doanh số 1.763 xe, tăng tới 232,6% so với tháng trước.

Sự tăng tốc mạnh mẽ ở tháng cuối quý đã giúp Xpander củng cố vững chắc ngôi vương phân khúc với doanh số lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 4.231 xe.

Thành công của Xpander không đến từ yếu tố ngẫu nhiên, mà là sự tổng hòa của thiết kế dễ tiếp cận, không gian rộng rãi, chi phí sử dụng thấp và đặc biệt là độ bền đã được kiểm chứng nhiều năm tại Việt Nam.

Chiến lược giá đa dạng cùng nhiều tùy chọn hệ truyền động giúp Toyota Innova Cross ngày càng được nhiều người lựa chọn. Ảnh: Đại lý Toyota

Bám sát phía sau là Toyota Innova Cross với màn tăng tốc còn ấn tượng hơn. Doanh số tháng 3 của mẫu xe này đạt 1.576 xe, tăng 297% so với tháng 2. Kết quả này giúp doanh số lũy kế quý I/2026 của Innova Cross đạt 2.519 xe, thu hẹp đáng kể khoảng cách với Xpander.

Việc chuyển sang khung gầm liền khối, bổ sung công nghệ an toàn, đa dạng phiên bản và đặc biệt là tùy chọn hybrid tiết kiệm nhiên liệu đang cho thấy chiến lược đúng đắn của Toyota trong việc tái định vị dòng Innova.

Ở chiều ngược lại, Toyota Veloz Cross bắt đầu cho thấy dấu hiệu hụt hơi. Trong tháng 3, mẫu xe này chỉ bán được 719 xe, tăng nhẹ 20,8% so với tháng 2. Doanh số lũy kế quý I đạt 2.175 xe, chấp nhận đứng ở vị trí thứ ba. Việc bị kẹp giữa Xpander và Innova Cross khiến dư địa tăng trưởng của Veloz ngày càng thu hẹp.

Toyota Veloz đang có dấu hiệu chững lại. Ảnh: Đại lý Toyota

Nhóm xe xếp sau cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. KIA Carens đạt doanh số 505 xe trong tháng 3, tăng 107,8% so với tháng trước, nâng lũy kế quý I đạt 1.321 xe. Thiết kế thiên hướng SUV cùng nhiều tùy chọn động cơ giúp mẫu xe của Kia dần lấy lại sự chú ý từ khách hàng.

Ở phân khúc MPV cỡ lớn, KIA Carnival tiếp tục giữ vị thế áp đảo với 463 xe bán ra trong tháng 3, tăng 105,8%, lũy kế quý I đạt 1.074 xe, chủ yếu phục vụ nhóm khách hàng gia đình cao cấp và doanh nghiệp.

Một mẫu xe Hàn Quốc khác là Hyundai Stargazer cũng ghi nhận tháng bán hàng rực rỡ với 401 xe, tăng 172,8% so với tháng trước. Động lực chính đến từ phiên bản nâng cấp mới với thiết kế chỉnh sửa và trang bị tiện nghi cải thiện. Kết thúc quý I, doanh số cộng dồn của Stargazer đạt 969 xe, cho thấy nỗ lực bám đuổi của Hyundai trong phân khúc MPV phổ thông.

Thiết kế mới giúp Hyundai Stargazer có tháng bán hàng thăng hoa. Ảnh: HTV

Cú bứt phá gây bất ngờ nhất thuộc về Honda BR-V khi doanh số tăng tới 758,5%, từ 41 xe tháng 2 lên 352 xe trong tháng 3. Dù vậy, do khởi đầu chậm, tổng doanh số quý I của mẫu xe này mới đạt 706 xe. Các chương trình ưu đãi mạnh tay từ đại lý được xem là yếu tố quyết định giúp BR-V thăng hoa trong ngắn hạn.

Ở nhóm cuối bảng, Suzuki XL7 bán được 196 xe, Hyundai Custin đạt 103 xe, Toyota Avanza 74 xe và Toyota Alphard 30 xe trong tháng 3. Dù hầu hết đều tăng trưởng so với tháng trước, thị phần của nhóm này vẫn khá khiêm tốn.

Nhìn tổng thể, quý I/2026 cho thấy bức tranh hai mảng rõ rệt của phân khúc MPV: trầm lắng đầu năm và bùng nổ mạnh mẽ ở tháng cuối quý. Bước sang quý II, khi mùa du lịch cao điểm và nhu cầu xe dịch vụ tăng lên, cuộc đua MPV hứa hẹn sẽ tiếp tục nóng lên, với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn về giá bán và chính sách hậu mãi.

